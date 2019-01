Derfor tror familien at Anne-Elisabeth er i live

INNENRIKS 2019-01-24T15:47:26Z

Bistandsadvokat Svein Holden sier at han er overbevist om at budskapet de nå har fått kommer fra samme avsender som tidligere. Det har gitt Anne-Elisabeth Hagens familie nytt håp.

På en pressekonferanse torsdag kom advokat Svein Holden med den oppsiktsvekkende nyheten: 16. januar ble familien til den forsvunne 68-åringen kontaktet av den eller de som mener de har Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog .

Holden, som er bistandsadvokaten til 68-åringens familie, sa på pressekonferansen at de opplever dette som et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien kan få henne tilbake.

– Vi ønsker imidlertid å komme i bedre kontakt med dem som har henne, slik at vi kan starte en trygg og god prosess for å få henne hjem i godt behold så snart som mulig, fortsatte han.

Til VG utdyper han hvorfor de tror at 68-åringen er i live – over 12 uker etter at hun forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar .

– Dersom hun ikke er i live, så mener vi det har formodningen mot seg at de ville sendt et slikt budskap til oss, sier Holden til VG.

Han sier at han på vegne av familien vil formidle at de synes det er positivt at de har blitt kontaktet

– Er dere trygge på at avsenderen er den samme?

– Ut fra omstendighetene sett i sammenheng, så er vi overbevist om det.

– Vanskelig å finne et svar

Holden ønsker ikke å utdype hva han legger i dette, eller detaljer rundt budskapet som kom.

Bistandsadvokaten ønsker heller ikke å kommentere hvem som mottok budskapet.

– Hvorfor kom budskapet nå?

– Vi har forsøkt å forstå det, men det har vært vanskelig å finne et svar, svarer han.

Dagen før familien fikk ny kontakt, gikk politiet ut med informasjon om det aller siste livstegnet etter 68-åringen .

Samme dag skrev VG om en av naboene til Hagen som så en bil ta en mystisk snarvei samme dag som 68-åringen forsvant . Politiet meldte at de har oppsøkt adresser i jakt på mulig skjulested , mens politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, sa at politiet ikke er nær en oppklaring i saken .

Politiet støtter Holdens budskap

Holden ønsker ikke å kommentere hvor mange kontaktpunkt familien har hatt med motparten. Heller ikke politiet ønsker å gå i detaljer rundt kommunikasjonen.

– Politiet støtter opp under det budskapet som Holden fremholdt og vi bekrefter at det har vært et budskap 16. januar, sier etterforskningsleder Christian Berge til VG.

– Det er også sånn at det ikke har vært noe livstegn til Anne Elisabeth Hagen siden 31.10.18. Vi har et behov for og familien har et behov for at en motpart og de som vet og kjenner noe mer til hvor Anne Elisabeth Hagen er, tar kontakt med oss, fortsetter han.

Berge sier at han ikke ønsker å spekulere hvorfor de antatte kidnapperne valgte å ta kontakt akkurat den dagen.