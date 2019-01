ETTERLYSER MACHETEFORBUD: Frps stortingsrepresentant, Himanshu Gulati. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Frp snur: Vil innføre forbud mot machete

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) ber justisminister Tor Mikkel Wara vise handlekraft og innføre macheteforbud. Ap-politiker Jan Bøhler er glad for partiets helomvending.

– Machete er et farlig redskap som er altfor lett for folk med onde hensikter å få tak i. Et forbud vil være et enkelt grep for å øke folks trygghet, sier Himanshu Gulati til VG.

Frp-politikeren viser til at det har vært flere episoder den siste tiden hvor machete er blitt brukt i kriminelle handlinger. At også yngre miljøer tar i bruk denne gjenstanden, er urovekkende, synes han.

Senest i helgen pågrep Oslo-politiet en 16-åring for besittelse av machete . Pågripelsen skjedde i forbindelse med et slagsmål på Linderud, og totalt 17 ungdommer i alderen 15 til 18 år ble kontrollert.

Det ble også funnet en øks, kjetting og hammer på stedet.

– Det sier seg selv at vi ser svært alvorlig på saken med disse omstendighetene, sa operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Har fremmet forslag

I fjor sommer tok Ap-politiker Jan Bøhler, med støtte fra politiet i Oslo, til orde for et macheteforbud.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sa til NRK den gang at han ikke ønsket å innføre dette. Han mente at et slikt forbud alene ville ha liten virkning, da det finnes andre gjenstander med tilsvarende skadepotensial.

I november fremmet Ap et representantforslag i Stortinget , som inneholdt 14 tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet. Ett av tiltakene omhandler forbud mot machete:

Stortinget ber regjeringen tilføye macheter i våpenlovforskriftens paragraf 9 om hvilke knivtyper det er forbudt å erverve, eie og inneha i Norge, og sørge for at legemsbeskadigelse med kniv igjen blir registrert i STRASAK-rapporten.

Forslaget skal behandles i justiskomiteen nå i februar. Bøhler sier til VG at han er overrasket, men glad, over Gulatis oppfordring til justisministeren.

– Da jeg tok opp saken sist gikk Frp hardt imot et macheteforbud, så partiet snur virkelig trill rundt på noen måneder, men jeg er glad for at fornuften seirer. Hvis Gulati vil ha fortgang i saken, trenger han ikke legge press på justisministeren, men få Frp og regjeringspartiene med på å stemme for forslaget i Stortinget, sier han.

– Det burde være en selvfølge, siden macheteforbud også er tatt inn i Granavolden-erklæringen.

Ber Wara få opp farten

Vedrørende Aps forslag sier Gulati følgende:

– Regjeringen lanserte fire forslag mot gjengkriminalitet i september, og ti tiltak i den nye Granavolden-plattformen. Flesteparten av Aps forslag er allerede dekket i regjeringens forslag. Jeg ber justisministeren igangsette tiltaket med macheteforbud fortest mulig, og ikke vente på et stortingsvedtak først.

På spørsmål om Frp har endret syn på saken, sier han:

– Det er viktig å ikke la det gå prestisje i saker, men kunne støtte tiltak når man ser at situasjonen endrer seg. Vi har de siste månedene sett flere alvorlige saker med bruk av machete, og jeg derfor glad for at den nye regjeringsplattformen åpner for et forbud. Nå ber jeg justisministeren få opp farten.

Wara: – Skal følge opp

VG har spurt Wara om han er av samme oppfatning som i fjor, eller om et macheteforbud kan bli aktuelt.

– Jeg skal selvfølgelig følge opp punktet i Granavolden-plattformen om å innføre et forbud mot machete, skriver Wara i en e-post. Når han tar sikte på å innføre forbudet, er for tidlig å si på nåværende tidspunkt.

– Det er likevel slik at det er forbudt å gå rundt med kniv og machete på gaten i dag, med mindre det er til bruk i arbeid eller lignende. Med andre ord så skal politiet som møter ungdom med macheter ta det fra dem, skriver han videre.

Bøhler sier at machete ofte er et foretrukket våpen i gjengmiljøer, fordi det er «fryktinngytende og livsfarlig».

– Det finnes andre farlige kniver også, men det er ikke tradisjon for å bruke machete i Norge. Derfor mener vi at det er hensiktsmessig med et forbud, og at dette er et viktig første skritt for å begrense utbredelsen av de farligste knivene, sier han.