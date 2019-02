FJORÅRET: Det var mye snø i fjor også. Her fra Kyrkjebygda i Åseral kommune i februar 2018. Foto: Frode Hansen

Kan komme halv meter snø til på Sørlandet

INNENRIKS 2019-02-02T14:40:10Z

Ikke sett bort snøskuffen. Holder det seg kaldt, kan sørlendingene få en halv meter til kommende uke. Men nedbøren kan også komme som regn.

Før vi kommer så langt, bør du derimot benytte søndagen til en skitur før det laver ned igjen. For i morgen ligger det an til opphold og solen vil titte frem etter hvert både på Østlandet og Sørlandet.

– Det blir oppholdsvær og skyer først på dagen, men så klarner det opp og blir fint på ettermiddagen. Fra Kristiansand og vestover vil det være opphold resten av helgen. Det blir en del sol i morgen, sier Beathe Tveita, vakthavende meteorolog hos Storm, til VG.

Samme melding kommer fra Meteorologisk institutt :

– Det er muligheter for en veldig flott dag med rolige vindforhold i nordlig retning, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til VG.

Også Vestlandet får oppholdsvær og stedvis ganske fint.

– Men så blir det litt mer skyet jo lenger nord man kommer, sier Tveita.

Tveita varsler at det også i fjellet vil det være ganske greit vær med rolige vindforhold, men her vil det være kaldt – mellom 10 og 15 minus.

Mer snø

Men til uken kommer nye lavtrykk som drar med seg snø.

– Det er ganske så usikre langtidsprognoser, men det ser ut til at vi får en mildere værtype østpå med mulighet for påfyll av snø. Vestpå er det også mulighet for bygevær med snø til og med tirsdag, før det blir mildere og kommer på pluss siden, sier Selberg. Også på Østlandet ligger det an til at temperaturen skal krype oppover.

– Men det kan godt holde seg kjølig neste uke også, sier Selberg.

Ifølge Tveita i Storm vil det komme et lavtrykk sigende fra Danmark som kan sende litt snø inn over sørlige deler av Vestlandet og Bergen, Hardangervidda, Mjøsområdene og sørover. Dette vil passere natt til tirsdag.

– Det blir opphold og noe sol tirsdag, men fra onsdag og utover blir det litt mildere vær hvor et kraftig lavtrykk fra Island vil sende nedbør inn over hele Sør-Norge fra onsdag og torsdag og inn over helgen, sier Tveita.

– Snakker vi plussgrader?

– Det kan bli snø, sludd og regn sør for Oslo og på Sørlandet kan det bli vanskelige kjøreforhold. Sør- og Østlandet får en del nedbør og det ser ut som om Sørlandet får mest. Det kan komme som regn i ytre strøk i perioder, men du skal ikke langt inn i landet eller i høyden før det kommer som snø, forteller Tveita og legger til at det allerede nå ligger 92 cm snø i Hynnekleiv i Aust-Agder .

Dyrene i Kristiansand Dyrepark må nok regne med å labbe rundt i litt dypere snø neste uke.

– Sjiraffene har litt for lange ben til å være ute på glatta. Men løver, tigre og sebra og de fleste andre dyr er ute, sier Anniken Schjøtt, markeds og kommunikasjonsdirektør i Kristiansand Dyrepark.

I Aust-Agder ligger det ifølge meteorologen allerede mellom 40 til 90 cm snø i dag.

– Det er helt innafor å si at enkelte steder kan få en halv meter til, sier Tveita.

På Blindern i Oslo ligger det lørdag 34 cm med snø mens Konnerud i Drammen kan skilte med drøye 40 cm.

Fortsatt kaldt i Nord-Norge

Trøndelag kan søndag få litt snø med enkelte snøbyger.

– Møre og Romsdal kan også få enkelte snøbyger mens det blir oppholdsvær fra Nordland nord for Salten til Finnmark, sier Tveita. Helt i nord kan folk vente seg kuling. Den kraftige sørøstlige vinden vil først avta om noen dager.

– Det er generelt kaldt i Nord-Norge. Det er fire til seks minus i ytre strøk av Finnmark og på Finnmarksvidda er det 20–30 minus, sier meteorologen.

Hun opplyser at det vil holde seg kaldt i Nord-Norge og at det ikke vil komme store nedbørsmengder.

Økt snøskredfare

NVE varsler økning i skredfaren i områdene Indre-Fjordane, Hallingdal og Vest-Telemark, opp fra 2, moderat fare, til 3 som er betydelig fare.