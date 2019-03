SØVNLØS: Johnny Lie møtte torsdag Sylvi Listhaug (Frp) og Morten Stordalen (Frp) for å fortelle om frustrasjonen rundt det å stå i fare for å miste jobben. – Det har vært mange søvnløse netter, forteller Lie. Foto: Trond Solberg

Johnny har kjørt lastebil i 19 år – kan miste jobben på grunn av nytt EU-direktiv

Levebrødet og drømmejobben henger i en tynn tråd for Johnny Lie (54). Han har kun syn på ett øye, men har i 19 år hatt dispensasjon for å kjøre lastebil likevel. Til høsten skal dette imidlertid fjernes.

Sammen med 200 andre står Lie derfor i fare for å miste førerkortet på tungbil, når dagens ordning utløper 30. september i år – og med det også jobben.

– Jeg føler at jeg fra den ene dagen til den andre blir stemplet som udyktig med et pennestrøk, sier Lie til VG.

– De tramper på meg, rett og slett, og sier at jeg ikke er kompetent etter en gitt dato. For meg betyr dette alt.

– Tullball fra EU

For førerkort klasse C1 (lett lastebil journ.anm.) har reglene til nå vært at sjåførene må inn til synstest hvert femte år, og om den blir bestått forlenges retten til å kjøre. Dette har også vært gjeldende for Lie og de 200 andre med lignende utfordringer som ham.

– Det er ikke noen grunn til at de ikke skal fortsette å kjøre så lenge de består synstesten, sier Sylvi Listhaug , medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, til VG.

Håpet er nå at de som allerede har dispensasjon skal kunne fortsette under samme ordning, men at nye sjåfører ikke vil få dispensasjon.

– Vi krever at regjeringen sørger for at de som allerede kjører tungbil får fortsette med det. Frp kom ikke i regjering for å gjøre folk arbeidsløse gjennom byråkratisk tullball fra EU , sier hun.

PÅ KJØRETUR: Sylvi Listhaug fikk være med på kjøretur med Johnny Lie torsdag. Foto: Trond Solberg

Samferdselsdepartementet har i utgangspunktet virket positive til at ordningen skulle fortsette, men ingenting har skjedd. Nå begynner det å haste.

Sammen med partikollega Morten Stordalen, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, møtte Listhaug Lie torsdag, og fikk også være med på en kjøretur.

– Nå er det viktig av hensyn til de sjåførene dette gjelder at vi får avklart situasjonen ganske raskt. Det er uholdbart å gå og vente slik som de har gjort, sier Stordalen til VG.

– Tungt

En ulykke med saks da Lie var ni år gammel førte til at han ble helt blind på det ene øyet. Det har likevel ikke vært til hinder for et aktivt yrkesliv bak rattet.

– Da jeg fikk denne jobben fikk jeg en helt ny hverdag. Jeg er veldig interessert i lastebil, og å skulle miste denne jobben betyr for meg en arbeidshverdag uten noe glede, sier Lie.

– BETYR ALT: Johnny Lie og kona Anita Egelandsdal reiste ens ærend fra Sandnes til Oslo for å forklare Listhaug og Stordalen hvor mye jobben betyr. Direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo var også tilstede. Foto: Trond Solberg

Han har i løpet av sine 19 år bak rattet ikke vært involvert i ett eneste alvorlig uhell, forteller han. I jobben for Sandnes kommune føler Lie at han bidrar og at han gjør noe meningsfylt.

– Da er det tungt å få inntrykk av at «vi trenger deg ikke lenger», sier han.

Direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, var også til stede på dagens møte, og kan opplyse om at det årlig er behov for cirka 1000 nye lastebilsjåfører. Så at det ikke er behov for Lie og de 200 andre er ikke riktig, sier han.

– Samferdselsdepartementet må nå endre denne forskriften slik at de får tryggheten tilbake og kan fortsette i jobbene de er så glade i, sier Stordalen.

