TIKKER OG GÅR: Kåre Willoch mener at en stabil døgnrytme, sunt kosthold og daglig mosjon har vært godt for hans helse. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Kåre Willoch feirer 90-årsdagen med ny bok

INNENRIKS 2018-09-29T10:01:46Z

Han har 90 år på baken og tiår i politikken bak seg, men Kåre Willoch har fortsatt mye han vil ha sagt. Søndag blir han feiret av partifellene i Høyre.

NTB

Publisert: 29.09.18 12:01

Både statsminister Erna Solberg, Frp-leder og finansminister Siv Jensen og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande deltar på feiringen på Høyres Hus søndag ettermiddag. Det gjør også tidligere og nåværende Høyre-politikere, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng.

Willoch nøyer seg imidlertid ikke med å la seg hylle og spise kake. I anledning 90-årsdagen 3. oktober gir den tidligere statsministeren og Høyre-lederen også ut bok sammen med partifellen Torbjørn Røe Isaksen. De to har hatt sju samtaler som er samlet i boka med tittelen «Alt med måte». Det er ikke en erindringsbok, påpeker Isaksen i forordet.

– Det er ikke knirking fra fortiden, men våkne kommentarer til samtiden som har preget hans virke etter tiden som aktiv politiker. Kåre Willoch har vært en av våre fremste samfunnsdebattanter, skriver Isaksen.

– Euroen et feilgrep

Donald Trumps presidentskap i USA, økonomisk krise i Europa og ytterliggående politiske krefter er blant temaene de to har snakket om. Willoch kaller Trumps proteksjonisme for «nasjonalegoisme» og konstaterer at innføringen av fellesvalutaen euroen var et feilgrep.

Da oljeprisen falt fikk andre bransjer styrket sin konkurranseevne fordi kronekursen falt, og berget dermed Norge fra en dyp økonomisk krise, påpeker han.

– Det er fryktelig å tenke på hvordan masse mennesker er kommet ut i vanskeligheter på grunn av et slikt politisk feilgrep, sier Willoch om euroen, samtidig som han understreker at han er for EU.

Varige forandringer

Willoch ble født på vestkanten i Oslo i 1928 og studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han gikk inn i politikken da han var i 20-årene, og det ble hans karrierevei resten av livet.

– I flere tiår var Kåre Willoch Norges ledende konservative politiker. Som statsminister 1981–86 initierte han en politikk som på en rekke områder førte til varige forandringer av det norske samfunnet, skriver tidligere Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle i en artikkel i Norsk biografisk leksikon.

Willoch var også handelsminister på 1960-tallet og fram til juni 1970. Etter at han ga seg som stortingspolitiker i 1989 ble han fylkesmann i Oslo og Akershus.