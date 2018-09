FEILPARKERT: Et vogntog fikk problemer da det havnet midt i et boligfelt. Sjåføren blåste til 1,4 i promille. Foto: Privat

Full vogntogsjåfør rotet seg inn i boligfelt: – Ble vekket av flere smell

INNENRIKS 2018-09-25T23:45:58Z

Med 1,4 i promille forvillet den latviske sjåføren seg inn blant biler og blomsterpotter i et boligområde på Skedsmo.

Publisert: 26.09.18 01:45

Inne på den smale veien krasjet sjåføren blant annet i en parkert bil, en lyktestolpe og flere blomsterpotter. Det ble dermed en lørdag morgen utenom det vanlige for Skedsmo-kvinnen som eier bilen.

– Jeg ble vekket i 6-tiden om morgenen av flere smell etter hverandre, og så en stor bil rett utenfor. Jeg trodde i halvsøvne at det var en flyttebil, sier kvinnen, som ønsker å være anonym, til VG.

Det var Romerikes Blad som først omtalte den noe uvanlige kjøreturen.

1,4 i promille

Det latvisk-registrerte vogntoget sto da rett utenfor kvinnens kjøkkenvindu og forsøkte å rygge, med begrenset plass.

– Etter hvert banket politiet på hos meg, og fortalte at han hadde truffet min bil. Jeg skjønte lite av hva han hadde der å gjøre, og vet fortsatt ikke hvordan han kom seg dit, sier hun.

Latvieren ble anholdt av politiet, som målte promillenivået hans til 1,4. Kun to dager etter kjøreturen, ble han i Nedre Romerike tingrett mandag dømt for kjøring i påvirket tilstand. I retten ga han en uforbeholden tilståelse, og han ble dømt til 30 dager i fengsel.

Ingen ble skadet etter hendelsen, men kvinnens Toyota fikk seg noen synlige bulker.

– Den hadde blitt dyttet en halv meter bakover, og særlig bakdøren fikk seg en smell og var umulig å få opp etterpå, sier kvinnen.

Hun sier til VG at det var hell i uhell at hendelsen fant sted så tidlig.

– Det er jo skikkelig ergerlig, men det er bra at det ikke skjedde på dagtid. Det kunne ha endt verre med barn eller dyr i området, sier hun.

Fratatt lappen i to år

Den latviske sjåføren er i tillegg dømt til å betale en bot på 7500 kroner, og mister retten til å kjøre bil i to år.

I dommen heter det blant annet at «Kjøring i alkoholpåvirket tilstand over 1,2 i promille utsetter både sjåføren selv og andre for stor fare, og allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende»

«Retten har i skjerpende regning også lagt vekt på at kjøringen skjedde i et boligstrøk og medførte et stort farepotensial», står det videre.