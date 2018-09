TOTALSKADET: Alle fire bilene ble totalskadet under brannene i natt. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

Naboer etter bilbranner i Oslo: – Trodde først det var skudd som ble avfyrt

INNENRIKS 2018-09-02T13:45:39Z

Bilbrannene i et boligområdet på Godlia i Oslo i natt føyer seg inn i rekken av bilbranner som har herjet i hovedstaden det siste året.

Publisert: 02.09.18 15:45 Oppdatert: 02.09.18 16:57

Det var totalt fire biler som ble påtent natt til søndag i et boligområdet ved Godlia i Oslo .

– Brannene fremstår som påsatt. Det er ikke naturlig at det oppstå fire branner i samme området på en gang. Bilene har nå blitt tauet inn til kriminalteknisk undersøkelse, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth, til VG.

Politiet bekrefter til VG at det natt til onsdag den 25. juli i år også brant i en garasje bare 150–200 meter fra stedet der de fire bilene som brant i natt sto parkert.

– Det stemmer at vi fikk melding om en brann, men jeg kan på nåværende tidspunkt hverken bekrefte eller avkrefte hvorvidt denne brannen var påsatt eller ikke, sier operasjonsleder Engeseth til VG.

Krimvakta opplyser om at de ikke har noen oversikt over hvor mange bilbranner det har vært så langt i år, men VG har tidligere rapportert om flere bilbranner i hovedstaden det siste året.

Blant annet ble 34 personer evakuert under én av flere bilbranner på Bjørndal i Oslo i juli i år på grunn av spredningsfare.

Politiet kunne også melde om to biler som brant på Haugenstua tilbake i januar. I begge tilfellene mener politiet at brannene var påsatt.

Ifølge NRK skal det i alt ha vært 18 bilbranner i Oslo siden 21. juli. 2017. Blant annet oppsto det to bilbranner på Nordstrand i juni. Også Bogerud og Linderud har blitt rammet av bilbrann i løpet av de siste seks månedene, skriver de.

Våknet av smell

Arvid Ellingsen, en av beboerne i boligområdet der de fire bilbrannene tok sted i natt, forteller til VG at han våknet av et stort smell.

– Jeg trodde først at det var et skudd som ble avfyrt utenfor huset vårt. Jeg listet meg forsiktig ut i hagen for å finne ut av hva som foregikk, og da oppdaget jeg flere biler som sto i brann, sier han.

Ellingsen varslet så politi og brannvesenet. Deretter ringte han til en av sine nærmeste naboer der bilen deres sto i full brann på utsiden.

– De lå alle og sov da jeg ringte dem, men heldigvis rykket brannvesenet ved Bryn Brannstasjon kjapt ut og fikk slokket brannene før de rakk å spre seg.

Ellingsen som har bodd i boligområdet på Godlia i 14 år, forteller at han aldri har opplevd noe liknende.

– For noen år siden var det en episode med ramponering av en del biler inkludert min, som fikk ruta knust. Men ellers har det alltid vært stille og fredelig, sier han.

– Jeg tror ikke det vil skje flere bilbranner, men jeg blir og parkere bilen min i garasjen fra nå av. Jeg ønsker ikke ta noen sjanser.

Trodde det var husbrann

Idun L. Stensrud, en annen beboer i samme boligområde, fikk også med seg dramaet som utspilte seg i natt. Hun forteller til VG at hun våknet av støy.

– Jeg trodde første det var noen gravemaskiner som arbeidet, men jeg vant fort at det var brann det var snakk om da jeg gikk ut og så røyken. Da hadde jo også politiet og brannvesenet allerede ankommet.

Hun forteller at også hun oppfatter nabolaget sitt som et stille og fredelig ett, og at hun er overrasket over det som skjedde i natt.

– At det var bilbranner det var snakk om, var helt utenkelig for meg. Jeg trodde jo kanskje det var snakk om en husbrann på grunn av alle instansene som var rykket ut. Hendelsen er for meg uvirkelig, sier hun.