BAMSEMUMS: Theo Christopher Jensen (til venstre) og Adrian Sund Thorgrimsson tester styrke i kjeve og nakke i guttekroken i lekerommet på Mosby skole.

Her leker førsteklasse en time daglig i skoletiden

INNENRIKS 2018-11-28

MOSBY (VG) Skriving, regning og lek. Her er skolen som har en skoletime med lek hver dag i første klasse.

Publisert: 28.11.18

Theo er fem år, Adrian så vidt passert seks når de to begynner i første klasse i august 2017. To små gutter med litt for store ransler. Theo – nyklippet med kul sideskill og lang lugg. Adrian med Sørlandets største glimt i øyet.

I forrige århundre, før innføringen av skolestart for seksåringene – hadde guttene vært blant de minste i sitt kull i barnehagen.

Nå er de skoleelever. De ser veldig frem til den siste timen på skolen hver eneste dag. Da er det leketime. Lek på barnas egne premisser. VG fikk følge en leketime på skolen deres på Mosby utenfor Kristiansand i juni i år.

Theo og klassekameraten Adrian er både synlige og hørbare der de leker tigre og kjemper om en bamse i guttekroken, en slags innehytte med myke matter på gulvet. Det er ikke vanskelig å høre dem fra bakerst i det ene hjørnet på klasserommet.

Oda derimot, sitter helt i ro. Hun omkranser et fire pulter stort gruppebord sammen med tre andre jenter. Oda perler. De tre andre jentene gjør lekser.

– Vanligvis er vi ute i leketimen. Men ikke i dag. Aller best liker jeg å leke familie i leketimene, betror Oda oss.

– Hva liker du best – en vanlig skoletime eller en leketime?

– Jeg liker begge deler. Det er bedre å gjøre mattelekser enn ingenting, svarer Oda. Hun er seks år, og skriver stolt fornavnet sitt i VGs blokk. Etternavnet sitt husker hun ikke helt hvordan hun skriver.

– Vi har det gøy i leketimene. For da får vi leke. Jeg liker best å leke familie. Men av og til så perler jeg. Jeg pleier å være storesøster, baby eller mamma, sier Oda.

Rektor Karen Stenslund brenner veldig for at barna skal få leke selv om de er begynt på skolen. Derfor har hun tatt med seg tøysjiraffen Lollo som en lekevenn for førsteklassingene.

Hun har følt at hun har bannet i kirken da hun lenge har prediket og praktisert at skolen bygger videre på barnehagens jobb. Det samme utgangspunktet. De samme metodene. Med lystbetont lek i sentrum.

Men tilbake til Oda. Hun er mer opptatt av å fortelle litt mer om seg selv enn å perle.

– Jeg vet om en jente som fikk en ert i øret en gang. Da broren min, Wilhelm var mindre kunne han heller ikke leke med lego, for han spiste lego. Etter skolen skal jeg hjem til en jente som heter Silje og en som heter Mathilde som er venninnen min. Vi er kjempegreie mot hverandre. Skal jeg fortelle hvordan vi ble venner?

– Ja.

– En vinter så sto vi på en stor isdam. Så sa en av oss: Det er glatt. Så ble vi plutselig venner. Hun går i andre klasse, forteller Oda.

Guttene Cyril, Rabin og Simen Jakob gjør lekser i leketimen, de hjelper hverandre. Emilie gjør også lekser. Så slipper hun å gjøre de hjemme. I motsetning til Oda liker hun best å være pappa når de leker familie i leketimen. Men synes det er litt slitsomt å snakke i det støyfulle klasserommet.

Vi går bort til guttekroken. Der kommer det meste av lyden fra. Guttene Theo og Adrian er i storslag. Theo er blank i pannen under den lange luggen. Han kjemper hardt om en bamse mot Adrian. De leker at de er tigre. Begge har bokstavelig talt bitt seg fast i hver sin ende av bamsen og drar til.

Å snakke med to aktive gutte-elever med en munnfull bamse mellom tennene, kan fortone seg krevende.

Theo liker å tulle med Adrian, men gir etter hvert slipp på bamseøret og kommer til orde.

– Jeg liker veldig godt leketimen siden vi kan leke forskjellige leker.

Adrian er fortsatt i tullemodus, og mener det er best å være inne – tross nydelig vær utendørs.

– Det er best å være inne. Da blir vi ikke så varme, sier Adrian. Han slutter brått å bite i bamsen, så Theo deiser bakover. Han lander mykt på matta.

Mammaen hans, Yvonne Engdahl Kildal (38), er overbevist om at sønnen trives på skolen. Men at det er en kjønnsforskjell i skolen – som må tas mer på alvor, det har hun selv sett.

– Jeg har en datter som er eldre enn Adrian. Jo, jeg har virkelig merket at det var en forskjell på hennes og Adrians skolemodenhet. Hun kunne lese før skolestart, hun kunne skrive navnet sitt. Det har sønnen min trengt å bruke noe lengre tid på, sammenligner Yvonne. Hun mener virkelig Adrian har stort utbytte av de daglige leketimene på skolen.

– Han synes det er spesielt gøy når de har de mannlige assistentene til stede. De møter kanskje guttene på en måte som treffer dem bedre, sier Kildal.

Theos pappa, Helge Jensen (35), har samme inntrykk som Yvonne – at jenter født tidlig på året kan være atskillig mer modne for skolen enn guttene. Hans egen sønn er født på høsten. Theo var fem år da han begynte på skolen på Mosby.

– Han var ganske robust fysisk, og mitt inntrykk er at barnehagen som ligger vegg-i-vegg med skolen, var flink til å forberede barna på skolen. Derfor ble ikke overgangen fra barnehage til skole så stor, sier pappa Jensen.

Men han synes det er for tidlig å gi de minste elevene hjemmelekser.

– Jeg synes den skolen har funnet en god balanse mellom skole, lek og uteaktiviteter. Men jeg synes ungene i første og andre klasse burde ha sluppet lekser, sier Helge.

– Når de er så små, trenger de ikke dra med seg skolen hjem. Det er mer enn nok skole i skoletiden. Theo fikk lekser omtrent fra første dag. Jeg synes både første- og andre klasse bør slippe lekser. De skal bruke tiden på aktiviteter, venner og lek når de er hjemme, sier Helge Jensen

Han beskriver Theo som en gutt mer av den praktiske og lekende typen som nok kunne hatt godt av at enda flere menn var lærere i skolen, og sto for flere gutteaktiviteter.

Rektor Karen Stenslund kan ikke love leksefri. Men hun kan love flere leketimer, også fremover.

– Ser du noen effekt av at du har prioritert lek i de første årstrinnene?

– Det er en motivasjon for elevene å vite at de kan leke på slutten av en slitsom dag. Det er en start på dit vi vil. Men seksåringen åringen har fortjent så mye mer. De har fortjent å møte en kultur som tar utgangspunkt i barnehagens- og gradvis beveger seg over i skolens. Eller det beste fra barnehage og det beste fra skole. Rett og slett det beste tilbudet som rommer alle seksåringer, ikke bare jentene eller bare guttene, sier rektoren.

– Barna skal føle seg som vinnere fra første dag.