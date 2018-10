IKKE FJ’ERNA! Et flertall KrF-ere som har svart på VGs ferske undersøkelse vil ha Erna Solberg (H) som statsminister fremfor Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Tore Kristiansen

Over 200 KrF-ere i VG-undersøkelse: Vil frede Erna uansett

Hvis KrF skal inn i regjering, så bør det bli med Høyre, Frp og Venstre mener flertallet i en landsomfattende VG-undersøkelse. Flere av dem som mener KrF burde gå i regjering på venstresiden, vil ikke kaste statsminister Erna Solberg (H) med det samme.

Undersøkelsen viser at flere i KrF nå er positiv til et regjeringssamarbeid til venstre, siden sist gang VG spurte – før Hareides tale til landsstyret.

Det er likevel en dyp splittelse i partiet.

Sier ja til Frp

2. november skal Kristelig Folkeparti (KrF) ta stilling til om de er enig med partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med mulig støtte av SV.

Et flertall av KrFs tillitsvalgte og folkevalgte som oppgir at de har en mening, svarer at KrF bør gå inn i Erna Solbergs regjering, også etter at partilederen holdt sin tale på fredag.

VGs undersøkelse VG har sendt undersøkelsen til 1327 folke- og tillitsvalgte over hele landet i Kristelig Folkeparti. De spurte er kommunestyrerepresentanter, medlemmer av sentralstyret, fylkesstyrer, sentralstyret i KrFU og KrF Kvinner. Undersøkelsen ble gjennomført fra mandag 1. til onsdag 3. oktober.

Av de 344 KrF-erne som har svart på undersøkelsen sier 153 (44 %) at partiet burde søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

132 (38 %) sier partiet bør søke regjeringsmakt med Ap og Sp, der SV kan bli støtteparti. 59 (17 %) mener partiet ikke bør søke regjeringsmakt denne perioden.

Vil ikke felle Erna nå

Dersom det ekstraordinære landsmøtet til KrF skulle bestemme seg for å gå for en regjering sammen med Ap og Sp, mener likevel et flertall at det vil være feil å felle Erna Solbergs regjering før valget.

Også 23 KrF-ere, som har svart at de ønsker seg en regjering til venstresiden, mener det er feil.

– Det handler om at vi i valgkampen pekte på Erna Solberg som statsminister, men først og fremst i en høyre-sentrum-regjering. Men med Frp legger tyngden seg langt mot høyre i norsk politikk, sier leder i Eidsvoll KrF, Einar Ordahl.

– Vi står nærme Senterpartiet i mange saker og nær Arbeiderpartiet i økonomisk politikk og ønsket om å utjevne fattigdommen, sier Sissel Sørebø, leder Høyanger KrF.

– Men det er voldsomt å felle en regjering vi har samarbeidet med og hatt mange gjennomslag med, legger hun til.

Vanskelig spørsmål

Men det er i praksis det KrF risikerer. Bare noen uker etter at KrF må bestemme seg, skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, der de er avhengig av KrFs støtte.

– Det ryddigste hadde vært om man unngikk å felle noen, og brukt tid på en god prosess, men hvordan man da stiller seg til statsbudsjettet er jo et relevant og vanskelig spørsmål, sier leder av Etne KrF, Steinar Frønsdal.

Flere lokalpolitikere VG er i kontakt med peker på en slik situasjon som svært vanskelig og nærmest umulig uten å i praksis felle regjeringen.

– Det er jo hyggelige tall. Jeg har alltid følt at vi har mye felles og god politikk mellom Høyre og KrF. Men jeg må ha respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte, sier statsminister Erna Solberg.

Partileder Knut Arild Hareide vil ikke kommentere undersøkelsen.