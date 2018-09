FØRSTE SKOLEDAG: Bilde tatt på Varhaug på første skoledag 20. august. Det var lagt ned flere blomster, bamser og minneord til Sunniva Ødegård på stien hvor hun ble funnet drept i slutten av juli. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Aftenbladet: Flere forsøkte å hjelpe siktet 17-åring før Varhaug-drapet

INNENRIKS 2018-09-12T07:12:47Z

Flere aktører forsøkte å hjelpe 17-åringen som er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland i juli, skriver Stavanger Aftenblad.

NTB

Publisert: 12.09.18 09:12

Personer som har en relasjon til den drapssiktede gutten forsøkte kort tid før drapet å få en psykiatrisk utredning av 17-åringen, men dette ble avslått ved det psykiatriske senteret som fikk henvendelsen, skriver avisen .

Politiet har foreløpig ikke funnet grunn til å opprette sak mot det psykiatriske senteret, men det vurderes forløpende ut fra den informasjonen politiet får og i dialog med Fylkesmannen, sier politiadvokat og påtaleansvarlig jurist i saken, Marte Engesli Lysaker.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland sier de har bedt politiet om å få oversendt dokumenter som omhandler guttens kontakt med helsevesenet for å avgjøre om det er aktuelt å reise tilsynssak.¨

Dokumenter avisen har fått tilgang til viser at gutten i november i fjor ble satt under såkalt ungdomsoppfølging i konfliktrådet for bruk av cannabis.

Vilkårene for ungdomsoppfølging ble imidlertid brutt og oppfølgingen avsluttet i midten av mai – drøye to måneder før drapet. Personer i relasjon til 17-åringen uttrykte allerede i februar misnøye med manglende informasjon og oppfølging av gutten i ungdomsoppfølgingen.

Det var natt til mandag 29. juli at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangsti om lag 150 meter fra der hun bodde på Varhaug i Rogaland. Den siktede 17-åringen har innrømmet å ha drept henne.

Gutten fremstilles for forlenget fengsling i ytterligere to uker denne uken. Samtidig som etterforskningen pågår, gjennomfører to rettsoppnevnte sakkyndige en judisiell undersøkelse av gutten. En av grunnene til at politiet har bedt om at gutten undersøkes, er at han ikke har oppgitt noe motiv for drapet. Konklusjonen til de sakkyndige kan også ha betydning for om politiet starter etterforskning av det psykiatriske senteret eller ikke, skriver avisen.