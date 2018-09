TALER: KrF-leder Knut Arild Hareide forteller ledelsen i partiet at han ønsker regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Foto: FRODE HANSEN

Et splittet KrF etter Hareides Ap-anbefaling

INNENRIKS 2018-09-29T04:00:00Z

Grasrota i KrF er delt i regjeringsspørsmålet. Men få mener at Hareide må trekke seg.

Publisert: 29.09.18 06:00

– Vi er skuffet over Hareides veivalg. Jeg er veldig glad for politikken han har prestert. Men vi vil heller holde oss på den ikkesosialistisk siden. Velgerne forstår ikke dette. De kommer til å vise oss ved valg, sier Viggo Lütcherath, leder for Kristiansand KrF.

Lütcherath stiller seg dermed på høyresiden i et parti som er splittet på midten. En ringerunde VG har gjort til KrFs lokallagsledere viser at rundt halvparten av dem er enige med Lütcherath, og ønsker et regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet.

VG har snakket med 22 lokallagsledere, hovedsaklig i KrFs kjerneområder på Sørlandet og Vestlandet.

Den andre halvparten deler Hareides syn, og tror at partiet er tjent med å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med SV som støtteparti. En av dem er partiets lokallagsleder i Stavanger, Inge Takle Mæstad.

– Jeg synes han holdt en fantastisk tale, med veldig mye god politikk, gode argumenter og ikke minst en god konklusjon, sier han.

– God tale

Dermed blir det vanskelig å forutse hva partiet vil falle ned på når det holder ekstraordinært landsmøte 2. november. Det eneste lokallagslederne enes om, er at partilederen holdt en glimrende tale fredag, da han offentliggjorde hvem han mener KrF bør danne regjering sammen med.

– Jeg synes det var en god tale, som sa mye om KrFs menneskesyn, sier Kenneth Pedersen, leder i Eigersund KrF.

Men han ender på det motsatte av Hareides konklusjon, og ønsker et regjeringssamarbeid med Høyre og Frp. Pedersen er også en av få som mener at Hareide må gå av dersom KrF ikke følger partilederens kurs.

– Da tror jeg at vi må ha en ny leder. Og det bør være Kjell Ingolf Ropstad, sier Pedersen.

Ropstad avfeier spørsmålet om ny leder som hypotetisk.

– Jeg er glad og stolt over den partilederen vi har, og jeg kommer til å kjempe for ham, sier Ropstad til VG.

Sitter trygt

Den oppfatning deler få av lokallagslederne. Selv de som er ravende uenig med Hareide, tror han blir sittende som partileder. Hanne Risvold, leder for Flekkefjord KrF, vil at partiet skal gå i regjering med Frp. Men hun håper Hareide fortsetter som partileder, uansett.

– Han er en veldig godt likt partileder, så det vil være et tap for partiet om han slutter. Jeg håper vi står samlet, uansett hvordan det går, sier hun.

Flere VG har snakket med uttrykker det samme. Men enkelte tror det blir vanskelig for Hareide å fortsette.

– Nå har han lagt hode på blokka. Han har gitt sin anbefaling. Hvis ikke partiet vil følge den anbefalingen, er det vanskelig for han å fortsette å være kaptein på skuta, sier Tormod Vågsnes, leder for Arendal KrF.

Dette sier lokallagslederne

Thore Westermoen, Lindesnes: – Jeg kan ikke si at jeg er veldig glad. Han burde presisert at KrF er et ikkesosialistisk parti. Vi står sammen last og brast. Det er ikke noe annet parti som målbærer et kristent verdisyn.

Rolf Tore Hellesøy, Austevoll: – Han var flink, og resonnerte seg frem til sin konklusjon. Jeg mener vi bør se til Høyre.

Ingmar Ljones, Arna: – Jeg synes han holdt en veldig god tale. Det var modig gjort. Skal vi i regjering, er AP og SP alternativet.

Ingvild Therese Berentsen, Bergenhus: – Jeg er en sentrumspolitiker. Det viktigste er at vi er der det er gjennomslag for vår politikk. Det mange sier her, er at selv om de er uenige med Hareide, har de tillit til ham.

Helge Olav Nygard, Bjørnafjorden: – Jeg skulle nok håpet at han gikk i den andre retningen, men det er fint at han er tydelig på det han vil. Han er ikke skuddredd.

Bjarne Verme, Voss: – Vi er nede i en bølgedal nå. Vi har ikke råd til slike eksperimenter. Vi har erfaring med å samarbeide den andre veien. Det har ikke vært noen oppsving med Hareide som partileder. Det har vært en jevn tilbakegang de årene han har sittet som leder.

Tom Landås, Haugesund: – Det var en glimrende KrF-tale. Den beste, ever. Jeg synes den eneste logiske slutningen er den han kom med til slutt. Den eneste mulighet er å se hva han kan få til i en mindretallsregjering.

Kjell Skaaheim, Førde: – Det var i hvert fall viktig for ham å ta en beslutning. Jeg støtter ham i det valget. Jeg tror det er store deler av KrF som heller støtter en borgerlig regjering. Hvis han ikke får partiet med seg, kan det bli vanskelig for ham å fortsette som leder.