Sexpress på asylmottak: Innkaller frivillige organisasjoner til møte

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil innkalle frivillige organisasjoner og ansvarlige myndigheter til et felles møte om opplæring av frivillige, og forebygging av seksuell trakassering.

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak . Mennene fortalte at de fikk gaver, penger og hjelp – og at de følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Torsdag skrev VG at det er store forskjeller i opplæring og oppfølging av frivillige i de ulike organisasjonene. Organisasjonene etterspør minstekrav til opplæring og oppfølging av frivillige i asylmottak.

Nå vil Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) invitere organisasjonene og Utlendingsdirektoratet (UDI) til et felles møte om hvordan de kan styrke opplæringen av de frivillige om seksuell trakassering.

– Både arbeidsgiver, men også organisasjonene har et ansvar for å hindre at dette skjer. Det kan vi bidra med, sier nestleder i LDO, Mads Harlem.

Harlem sier at LDO vil ta initiativ til et slikt møte i løpet av oktober.

– Her vil vi gå bredt ut. Vi ønsker å nå ut til de organisasjonene som er tungt til stede i asylmottak, forteller han.

Ikke klar over sine plikter

– Dette er en veldig sårbar gruppe som i liten grad har vært i kontakt med ombudet, sier Harlem.

Han forteller at ombudet har kontakt med Pro Sentrene og andre organisasjoner som har tatt opp utfordringer med seksuell trakassering i asylmottak.

– De er en veldig utsatt gruppe som er avhengig av å kjenne til sine rettigheter og grenser. Når de utsettes for noe må de vite hvem de skal kontakte for å få hjelp, understreker rådgiver på seksuell trakassering i LDO, Helene Jesnes.

Harlem forklarer at regelverket allerede er på plass gjennom diskrimineringsloven, men påpeker at det bør gjøres en jobb med å opplyse organisasjoner og ansvarlige myndigheter om deres plikter.

– Jeg tror ikke at UDI eller de frivillige organisasjonene har vært klar over omfanget av den plikten de har for å forebygge seksuell trakassering. Organisasjonene gjør mye bra, men kan ha behov for en større forståelse av ansvaret de har. Her kan ombudet bidra med kunnskap og veiledning, sier han.

LDO vil ta med seg kunnskapen og erfaringen fra deres arbeidet mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Vi har utviklet konkrete kurs mot arbeidslivet, som vi tror kan at også kan være nyttig for organisasjonene og myndighetene til å forebygge og hindre seksuell trakassering i asylmottak, sier Jesnes.