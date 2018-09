KNIVSTUKKET: En gutt på 18 år ble knivstukket og drept da han var på jobb på Coop i Vadsø 14. juli. Foto: Ole Gunnar Onsøien/ iFinnmark / NTB scanpix

Drapssiktet 18-åring overflyttet til Åsgård

Den 18 år gamle asylsøkeren som er siktet for drapet på 18 år gamle Håvard Pedersen i Vadsø i sommer, er overflyttet til psykiatrisk sykehus i Tromsø.

NTB

Publisert: 26.09.18 16:58

Den siktede afghaneren har siden drapet vært innlagt på sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus i Asker, men er nå ved sikkerhetsavdelingen ved Åsgård i Tromsø.

Den afghanske mannen var 17 år da drapet skjedde 14. juli i år. Pedersen ble drept med kniv inne på Coop Byggmix i Vadsø, der han var på jobb. Noe motiv for drapet er ikke blitt avdekket.

Nordlys skriver at den siktede er avhørt kun to ganger etter drapet, og politiet avventer nå en rettspsykiatrisk sakkyndig avgjørelse.

I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett kommer det fram at det er sannsynlig at det blir reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern om det viser seg at mannen ar utilregnelig på drapstidspunktet.

Ifølge politiet nekter 18-åringen straffskyld, og vil heller ikke knytte seg til handlingen. Et 50-talls vitner er avhørt, men drapsvåpenet skal ikke være funnet.

Ingenting tyder så langt på at den drepte 18-åringen og siktede skal ha kjent hverandre.

Den drapssiktede mannen kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015. Han skal ha fylt 15 i august samme år som han kom til Norge.