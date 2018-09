TABBE: Her ligger det graderte dokumentet med ulike sikringstiltak på dashbordet i den sivile politibilen, rett utenfor det juridiske fakultet, som ventet på besøk av kong Harald. Foto: Foto: VG

Politi-tabbe før kongebesøk

Få timer før kong Harald besøkte Universitet i Oslo sist uke, lå politiets fortrolige og detaljerte tiltaksplan åpent tilgjengelig for forbipasserende – i frontruta på en sivil politibil.

Publisert: 10.09.18 13:44

En som passerte den sivile politibilen om ettermiddagen 6. september, var en tidligere kjent kriminell som har sonet flere år i fengsel.

Han oppdaget det graderte dokumentet i frontruta, som inneholdt tidspunktet for kongens besøk ved universitetets aula, trusselvurdering og en rekke tiltak for flere operative politienheter.

– Innsatslederen ble gjort oppmerksom på dette etter at bombegruppa hadde gått inn med hund, sier den eks-kriminelle til VG.

Han forteller også at politiet hverken ba ham om å identifisere seg eller å få se på telefonen hans.

Politiet: Interne rutiner vil bli fulgt opp

I det fortrolige dokumentet, med tittelen «MELDING OM TILTAK», kommer det også frem at politiet hadde godkjent bevæpningsordre og tidspunkt for iverksettelse av ordens- og sperretjenester, samt innvendig sikring av universitetet.

Dokumentet er signert av en politioverbetjent i Oslo politidistrikt fire dager før kongens deltakelse.

– Dette er et dokument som er ment for internt bruk og burde ikke ligget synlig for innsyn utenifra. Innholdet er kun en intern melding, og har et innhold som i seg selv ikke er sikkerhetsmessig kompromitterende, skriver presserådgiver Aslaug S. Røhne i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.

Presserådgiveren opplyser også at interne rutiner vil bli fulgt opp.

Slottet: Ingen kommentar

Slottet ønsker ikke å kommentere saken overfor VG og henviser alle spørsmål om sikkerhet til Oslo politidistrikt.