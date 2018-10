VIL HA NY REGJERING: Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil i samtaler med KrF, Ap og Sp med mål om å skape tidenes grønneste regjering. Foto: Frode Hansen

Vil med på laget til Hareide for å få kastet regjeringen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) inviterer seg selv til samtaler med KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om mulig fremtidig regjeringsmakt.- Uaktuelt, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Fem år med Frp i regjering er nok. De er dårlig på klima og miljø og har skapt et kaldere samfunn med sin politikk, sier stortingsrepresentant og talsperson i MDG, Une Bastholm.

Hun merket seg Knut Arild Hareides ønske om å prioritere klima og global fattigdom, da han fredag anbefalte sitt eget parti å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet .

– Da er det naturlig å prate med det partiet som setter disse sakene høyest. Vi er kanskje ikke tungen på vektskålen i Stortinget, men kan være det i interne regjeringsforhandlinger, sier Bastholm.

På denne måten ønsker hun å skape tidenes grønneste regjering.

Hareide viser til det han selv sa i talen sin fredag.

– KrF har samarbeidet godt med Miljøpartiet i flere viktige saker, men i landsstyretalen min fredag rådet jeg KrF til å se på muligheten for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Arbeiderpartiet er et tungt skip å snu

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at det er uaktuelt for dem å gå i regjering med MDG , men Bastholm håper partiet har beveget seg siden da.

– Jeg opplever at Arbeiderpartiet spisser ørene mer enn tidligere når det gjelder det grønne skiftet. For at vi har et stort potensial når det kommer til å satse på grønn teknologi foran den fossile, svarer Bastholm.

Hun omtaler Arbeiderpartiet som et tungt skip som trenger å snus i klimapolitikken.

– Dette mener jeg det er vanskelig for KrF å gjøre alene, derfor er det naturlig at vi prater sammen, sier hun.

– Hva med Senterpartiet?

– Mange i MDG har et elsk/hat-forhold til Senterpartiet, fordi vi er opptatt av landbruk og Distrikts-Norge, samtidig som de er en klimasinke, på noen felt også dårligere enn Frp.

– Likevel vil dere kaste Frp for å sette Senterpartiet i regjering?

– Man har alltid noe man er ulik på, men om Hareide mener alvor med sine prioriteringer, har både han og vi utfordringer vi kan samarbeide om. Vi vil gi virkemidler til landbruk og Distrikts-Norge, mot en strengere klimapolitikk, sier Bastholm.

Avvises av Sp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser imidlertid MDGs frieri:

– Det er uaktuelt å sitte i regjering med MDG. Det er et parti som sliter med å ta vanlige menneskers liv på alvor. Avgiftspolitikken og rovdyrpolitikken er eksempel på det. Men det er heller ikke en problemstilling. Vi er et sterkt opposisjonsparti i dag, og er opptatt av å få gjennomslag for egen politikk. Så får MDG har spill-spekulasjonene for seg selv.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de avventer svaret fra KrF.

– Det er for tidlig å spekulere rundt eventuelle regjeringsforhandlinger. Vi har respekt for den avklaring KrF skal gjøre fram mot sitt landsmøte 2. November.

– Men vi har positive erfaringer med å finne sammen med MDG i enkeltsaker på Stortinget i denne perioden og gjennom samarbeid i flere kommuner.

– Så du vil ikke avvise MDG-samarbeid? Det er vel en ny tone fra Ap?

– Som vi avklarte før valget, er det ikke naturlig med et regjeringssamarbeid med MDG i denne perioden, men vi er åpne for å bidra til flertall sammen i saker der vi har felles syn.

Bastholm peker på at Miljøpartiet i flere kommuner, også i samarbeid med Ap, Sp og KrF er en viktig drivkraft for miljøspørsmålet i den lokale politikken.

– Jeg har vært lenge nok på Stortinget til å ikke bli overrasket over svaret fra Ap. Støre har sagt dette før også, men jeg håper det kan være interessant å prate likevel, med mål om en mer rettferdig og miljøvennlig klode.