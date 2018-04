FACEBOOK-SJEFEN: Mark Zuckerberg er i hardt vær etter det ble avslørt av personlige opplysninger om brukere med delt med analyseselskapet Cambridge Analytica. Foto: Stephen Lam / X02789

Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke Facebook

VG / NTB

Publisert: 05.04.18 17:18

INNENRIKS 2018-04-05T15:18:21Z

Forbrukerrådet ber Datatilsynet undersøke om Facebook har brutt europeiske personvernlover, og krever at tilsynet får oversikt over nordmenn som er berørt.

Bakgrunnen er opplysninger om at data tilhørende opp mot 87 millioner brukere, deriblant potensielt 37.000 nordmenn , er blitt hentet ut fra Facebook uten samtykke. Dataene skal deretter ha blitt solgt videre og benyttet til andre formål enn oppgitt.

– Facebook har ikke beskyttet brukernes data, og heller ikke satt i verk nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen da selskapet ble klar over forholdene i 2015, fastslår fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet .

– Vi krever at Facebook forteller Datatilsynet i hvilken grad norske brukere er berørt, og at tilsynet eventuelt setter i verk nødvendige tiltak for å ansvarliggjøre selskapene, hvis disse har brutt norsk og europeisk personvernlovgivning, sier Myrstad.

Onsdag annonserte Facebook at det var kan være 87 millioner brukere som kan ha fått delt informasjonen sin med Cambridge Analytica – og ikke 50 millioner som først antatt.

– 87 millioner er maks antall mennesker som er berørt etter vår kalkulering. Det kan være mindre, men det er i hvert fall ikke flere, sa Mark Zuckerberg under en telefonkonferanse med pressen onsdag kveld.

Da gikk ha hardt imot ryktene som florerer av at han blir presset til å gå av som styreleder etter skandalen.

– Jeg kommer ikke til å gå av som styreleder. Det har ikke vært oppe til diskusjon en gang. Jeg har gjort noen feil, og det lærer jeg av. Jeg tror at jeg fortsatt er den beste personen til å lede dette selskapet, sa 33-åringen.