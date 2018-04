DØDE PÅ HYTTA: Den 46 år gamle moren er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13), som døde av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Foto: Harald Henden

Angelica i SMS til moren: «Når kommer jeg til å dø, tror du?»

Publisert: 04.04.18 11:50 Oppdatert: 04.04.18 12:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-04T09:50:22Z

GJØVIK (VG) En drøy måned før 13 år gamle Angelica ble funnet død av avmagring på familiehytta på Beitostølen, spurte hun moren i en SMS: «Når kommer jeg til å dø, tror du?»

– I november 2015 begynner moren virkelig å innse at det kan bli et dødelig utfall for Angelica, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i sin prosedyre i Valdres tingrett onsdag.

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Fakta Dette er saken 13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Ifølge tiltalen unndro den 46 år gamle moren datteren Angelica (13) fra ordinær skolegang og helsehjelp, og tok henne med til familiens hytte i Beitostølen den 5. oktober 2015.

En drøy måned før 13-åringen og moren flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre brøt loven i behandlingen av 13-åringen. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling med døden til følge.

Les også: Forsvarer: Moren gjorde alt hun kunne for datteren

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling .

– Det fremgår flere steder at tiltalte forstod at Angelica ikke skjønte at hun var syk. En person med anoreksi blir mer og mer rigid etterhvert som sykdommen tiltar, sier statsadvokaten.

«Du dør hvis du ikke spiser nå»

Gjennom det siste året Angelica levde, ble det sendt rundt 10.000 tekstmeldinger mellom moren og datteren . Det er først i november 2015 at aktor Dymbe mener at moren virkelige begynte å innse at datteren var i livsfare og kunne dø.

13. november skrev moren i en tekstmelding til datteren: «Tilgi meg, jeg må ringe, ellers dør du». Aktor mener moren nå ønsker å ringe til helsevesenet for å få lagt inn datteren. Dette blir likevel ikke gjort.

Moren hadde fått beskjed fra helsevesenet at Angelica måtte legges inn på sykehuset om vekten hennes gikk under 37,5 kilo. Da hun ble funnet død på hytta veide jenta 21,7 kilo.

Les også : Barnevernet sviktet i Valdres-saken

I en lydfil moren har spilt inn selv to dager senere sier hun blant annet «Når min datter nå …. Jeg klarer ikke å si det, jeg kommer til å ta livet mitt.»

– Slik jeg oppfatter dette, er ordet hun ikke klarer å si «dør». Her begynner moren å innse at det kan bli et dødelig utfall for Angelica, sier aktor.

I en tekstmelding 24. november skriver moren til datteren: «Du dør hvis du ikke spiser nå».

Moren og Angelica har på dette tidspunktet vært alene på hytta på Beitostølen i snaue to måneder, og hun har ikke hatt kontakt med helsevesenet siden august dette året.

Dette på tross av at jenta selv ba om at moren bestilte legetime til henne fordi hun var bekymret for sin egen helse. Aktor begrunner morens motvilje mot dette i den tiltaltes egen frykt for å havne på sykehuset.

Moren i nødsamtale : «Det er en som har spist for lite»

I begynnelsen av desember skriver Angelica selv en tekstmelding til sin mor: «Når kommer jeg til å dø, tror du?».

Aktor mener at 13-åringen på dette tidspunktet er i livsfare, men at moren heller ikke på dette tidspunktet sørger for at hun får nødvendig hjelp.

– Det fremgår helt tydelig at tiltalte er klar over helsesituasjonen, sier aktor.

Fem dager uten næring

Ifølge aktor inngikk også moren en avtale med Angelica om at hun kunne slippe å spise mat i fem dager etter julaften. Hun hadde da spist 1000 kalorier på julaften, og den 29. desember var det ifølge aktor diskusjoner mellom Angelica og mor om hvorvidt hun skulle spise eller ikke.

Denne dagen, som er to dager før 13-åringen ble funnet død, er Angelica opprørt over at moren skal ha matet henne mens hun sov. Dette gir hun uttrykk for i en melding til sin mor. Moren svarer da at hun gjorde fordi hun trodde hun ville dø.

– Du har flaks som fortsatt er i live. Alt i deg er ødelagt, skrev hun i en SMS til datteren.

Statsadvokat Dymbe skal i løpet av rettsdagen legge ned påstand om straff for den tiltalte moren. Strafferammen for tiltalepunktene er 15 års fengsel.

Denne artikkelen handler om Dødsfallet i Valdres

Krim