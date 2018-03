RUSSLAND-LEDEREN: Vladimir Putin vil til å svare på masseutvisningene med samme mynt. Foto: GEORGES GOBET / AFP

Russland svarer på diplomat-utvisninger - Vil utvise samme antall diplomater

Publisert: 28.03.18 13:54 Oppdatert: 28.03.18 14:43

Russland lover reaksjoner på diplomatutvisningene fra en rekke land, inkludert Norge, og advarer om at de vil «speile» straffen fra Europa og USA.

– Russland vil utvilsomt, slik det er vanlig i diplomatisk praksis, reagere på en måte som speiler dette, og utvise samme antall diplomater, sier Valentina Mavienko, talsperson for overhuset i det russiske parlamentet, til det russiske nyhetsbyrået RIA.

Hun sa at Russland er tvunget til å komme med disse tiltakene.

– Det var ikke vi som begynte, og det er ikke vi som har ansvaret for dette .

En rekke land i EU, samt USA og Australia, har vist sin støtte til Storbritannia ved å utvise russiske diplomater etter at de uttalte at det var «høyst sannsynlig» at Russland sto bak forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter Julia. Russland nekter for at de har noe å gjøre med angrepet.

Økt spenning

Mandag kveld kom nyheten om at Norge utviser én russisk diplomat. Det fyrer opp under et allerede betent forhold og vil få konsekvenser, mener ekspertene.

Fakta Masseutvisning av russiske diplomater: USA: 60 – inkludert 12 fra Russlands FN-delegasjon i New York

Storbritannia: 23

Ukraina: 13

Frankrike: 4

Polen: 4

Tyskland: 4

Canada: 4

Litauen: 3

Tsjekkia: 3

Italia: 2

Nederland: 2

Danmark: 2

Albania: 2

Spania: 2

Australia: 2

Kroatia: 1

Romania: 1

Latvia: 1

Estland: 1

Finland: 1

Sverige: 1

Norge: 1

Ungarn: 1 Kilder: NTB: Ritzau, Reuters, Utenriksdepartementet

Kort tid etter kom den russiske ambassaden i Norge på banen. De skrev på sin Facebook- og Twitter-profil at dette ikke ville gå uten konsekvenser og kaller handlingene for «uvennlige» og mener det er «merkelig oppførsel» av norske myndigheter.

– Norges fiendtlig skritt bidrar ikke til utviklingen av de bilaterale relasjoner og vil ikke forbli uten konsekvenser. Ansvaret for dette hviler på den norske siden, skriver den russiske ambassaden.

VG har vært i kontakt med den russiske ambassaden i Oslo, men de svarer ikke på spørsmål og henviser til Facebook-posten.

– Vanlig diplomatisk praksis

Russland-forsker på NUPI, Jakub M. Godzimirski, mener det er å regne med at Russland svarer med samme mynt i en slik situasjon.

Han påpeker at det er vanlig diplomatisk praksis å utvise en diplomat når man er misfornøyd med et annet land oppførsel. Vi må spole tilbake til 2004 for å finne forrige gang Norge utviste en russisk diplomat.

Godzimirski mener at grunnen til at Norge kun utviser en diplomat kan være så enkel som at det er fordi vi er et relativt lite land, men at det også kan være en annen baktanke:

– Det kan også ha med å gjøre at Norge vil være en del av det vestlige fellesskapet og utvise en diplomat. Men samtidig vil de ikke ødelegge forholdet til Russland totalt, og går dermed litt forsiktig fram.

Det sier Iver B. Neumann, direktør i velferdsforskningsinstituttet NOVA og Russland-ekspert, seg enig i.

– Norge har alltid et behov for å snakke med Russland. Dette passer det diplomatiske mønstret til norske myndigheter. På den ene siden må vi vise at vi står med vesten, men på det andre siden har vi en rekke gode grunner til å ha en god dialog med Russland – spesielt i nord, sier han og legger til:

– Norge har ikke så mange som har kunnskap om Russland, så det er viktig for norske myndigheter å opprettholde den kunnskapen de har ved å ha tilstedeværelse i landet.

Enda tydeligere retorikk

Neumann påpeker at forholdet mellom Norge og Russland allerede er betent.

– Spørsmålet er hvor betent det kommer til å bli nå, sier han.

Han mener Svalbard kan være et svakt punkt, fordi Putin allerede har uttrykt at han ikke er fornøyd med Svalbardtraktaten.

– De har allerede truet med at de vil forandre på den. Den type retorikk er farlig og det tror jeg det kommer til å være med av.

Han peker på at retorikken til Vladimir Putin kommer til å bli tydeligere på flere punkter.

– Sånn jeg ser det har Russland malt seg inn i et hjørne. Putin har skapt et image hvor han er en «sterk mann», som han ikke vil ødelegge. Derfor er han nødt til å svare på denne masseutvisningen – også Norge. Men samtidig har ikke Russland råd til dette på sikt, de har allerede svak økonomi og preget av en rekke sanksjoner fra vesten, forklarer han.

Utenriksministeren: Ikke en bilateral sak

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skrev i mandagens pressemelding at valget var basert på en helhetsvurdering og at det ikke var tvil om at det var riktig beslutning. Den russiske diplomaten får én uke på å forlate Norge.

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, sa utenriksministeren.

Hun sier videre at det dette er ikke en bilateral sak, men en respons på nervegiftangrepet i Storbritannia.

– Norge ønsker et godt naboforhold til Russland, samtidig skal vi opptre fast, forutsigbart og konsekvent når grunnleggende normer utfordres. Det gjør vi også i denne saken.

Ifølge NRK er den russiske diplomaten Norge utviser en etterretningsoffiser.

– Vi har ingen planer om ytterligere tiltak på nåværende tidspunkt, skriver Søreide i en epost til VG tirsdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg (H) mener også at det var et nødvendig tiltak å utvise russiske diplomater. Hun mener Russland ikke har vært behjelpelige når det kommer til etterforskning av forgiftningssaken.

– Vi legger til grunn hva britene har av informasjon og hva de mener om saken, og er veldig overbevist om de konklusjonene de har trukket er riktige, sier hun til VG tirsdag ettermiddag.

