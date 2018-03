SVARER: Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland svarer på vegne av ministeren og Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / pressefoto

– Ingen barselkvinner skal reise tidlig hjem mot sin vilje

Publisert: 27.03.18 16:21

INNENRIKS 2018-03-27T14:21:12Z

Sveinung Stensland (H) sier det er feil at kvinner som har født skal ut av sykehuset innen seks til åtte timer.

I lang tid har debatten om antall liggedøgn på sykehuset etter en fødsel rast. Leserinnlegg har blitt publisert i flere av landets aviser. Senest på tirsdag publiserte VG innlegget til bloggeren Line Victoria Husby-Sørensen «Slipp kalkulatoren, og si unnskyld til oss 50 000 damer som fødte i 2017! ».

I leserinnlegget går bloggeren hardt ut mot helseminister Bent Høie (H).

« Hvor er du, Helsemista? Nedgravd i helsebyråkratansettelser? Jeg vet at du ikke kommer til å savne akkurat min ene stemme under neste valgkamp, men med 56 633 fødte barn hvert eneste år kan du takke faen på at jeg høyst sannsynlig ikke er alene om å se meg om etter et parti som ikke kaster meg ut av barselsenga mi når jeg trenger den som mest».

– Det stemmer ikke

Husby-Sørensen etterlyser et svar fra helseministeren selv. Høie er ikke tilgjengelig til å svare på kritikken, men Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland svarer på vegne av ministeren og Høyre.

– Ingen barselkvinner skal reise tidlig hjem mot sin vilje, kvinner skal ikke reise hjem før de føler seg trygge til å gjøre det. Det virker som om folk tror at man skal ut av sykehuset etter seks til åtte timer. Og at dette er noe som Bent Høie og Høyre har bestemt. Det stemmer ikke, sier Stensland.

– Så hvor har disse seks til åtte timene kommet fra?

– I Bergen bygger de en ny kvinneklinikk. Fagfolk der vil bygge opp fødsel- og barselomsorgen på en annen måte enn i dag. Du skal ikke bli flyttet fra seng til seng. Tanken er at man skal få et rom, der også resten av familien skal være. I Bergen har de en idé om at de skal bygge om barselomsorgen i kommunene. Det er her disse seks til åtte timene kommer inn. Hvis alt ligger til rette for det, så kan mødrene få reise hjem før det har gått et døgn. Målet deres er å bygge en best mulig barselomsorg med mor og barn i fokus.

– Er man klar til å ta en sånn avgjørelse når man har vært gjennom en fødsel? Legger det ikke press på kvinnene?

– Pasienten kan ytre et ønske om at de vil dra hjem, men det er jordmødre og avdelingen som tar en avgjørelse på om du er klar for det. Det er ingen som blir drevet ut av sykehusene i dag og det skal heller ikke være sånn i fremtiden. Jeg har forståelse for at ingen fødsler er like og at kvinner har forskjellige behov etter en fødsel. Alle skal føle at de blir ivaretatt når de er på sykehuset etter å ha vært gjennom en fødsel. Det er ikke gitt politiske føringer for kortere liggetider.

Inviteres på kontoret

Husby-Sørensen forteller at hun skal møte nestlederen i Arbeiderpartiet, Hadja Tajik, 5. april. Stensland ønsker å invitere bloggeren til sitt kontor for å ta en prat da hun skal besøke Tajik.

– Det er veldig trist at hun føler det sånn som hun har skrevet i innlegget. Det er også trist at folk har fått inntrykket av at man blir «kastet ut» av sykehuset, for det stemmer ikke, sier Stensland.

Mer frihet

I et leserinnlegg i Bergens Tidende fra 10. mars i år , skriver Eivind Hansen administrerende direktør i Helse Bergen HF, Herlof Nilssen administrerende firektør i Helse Vest RHF og Inger Cathrine Bryne administrerende direktør i Helse Stavanger HF at debatten om føde- og barselomsorgen har sporet helt av.

I innlegget skriver de at det er mange kvinner som ønsker seg raskt hjem etter fødselen, og at de i Helse Bergen og Helse Stavanger jobber med å legge til rette for at friske kvinner med friske barn skal få mulighet til dette, dersom de ønsker det.

«Det handlar om å styrkje tilbodet om barselomsorg i tråd med nasjonale retningslinjer, og å gi kvinner og familiane deira større valfridom. Dei som skal og bør liggje på sjukehus skal sjølvsagt vere på sjukehus. Slik er det i dag og slik skal det vere i framtid», skriver de i innlegget.

Ikke redusere sengeplassene

I en kronikk som ble publisert på NRK 6. mars i år , skriver helseminister Bent Høie at det stemmer at de i Bergen planlegger at noen kvinner kan reise hjem innen 24 timer etter en ukomplisert fødsel.

«Men de planlegger også for at kvinner som trenger litt oppfølging etter fødselen blir liggende på sykehuset i fire dager, og at kvinner med kompliserte fødsler som trenger medisinsk oppfølging blir liggende på sykehuset i seks dager. I Bergen planlegger de ikke å redusere sengeplassene på det nye fødetilbudet sammenlignet med dagens».