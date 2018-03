Sylvi Listhaug gikk av som justisminister: Dette har skjedd

Publisert: 20.03.18 10:03 Oppdatert: 20.03.18 10:38

Her kan du lese alt som har skjedd fra da Sylvi Listhaug (Frp) publiserte det omdiskuterte Facebook-innlegget, til hun tirsdag gikk av som justisminister.

Tirsdag meldte justisminister Sylvi Listhaug at hun valgte å gå av som statsråd , og heller fortsette å kjempe for politikken sin fra Stortinget.

Bakgrunnen for det hele er at Listhaug delte et Facebook-innlegg 9. mars som fikk stor oppmerksomhet, da hun skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet . Opposisjonen har i ettertid reagert sterkt ved å stille seg bak et mistillitsforslag, og flere har krevd at hun skal gå av.

I tidslinjen under kan du lese alt som har skjedd siden innlegget ble publisert.