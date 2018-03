FORKLARER SEG: Listhaug går ut på sin offentlige Facebook-profil og forklarer hensikten bak innlegget som har skapt voldsomme reaksjoner de siste dagene. Foto: Hallgeir Vågenes

Listhaug: – Aldri min hensikt å såre noen

Publisert: 13.03.18 21:41 Oppdatert: 13.03.18 23:46

Justisminister Sylvi Listhaug sier hun aldri mente at det omdiskuterte Facebook-innlegget skulle kobles til Utøya-terroren.

Justisminister Sylvi Listhaug la tirsdag kveld ut et innlegg på sin Facebook-profil hvor hun sier at det aldri var hennes hensikt å såre noen.

Hun refererer til et Facebook-innlegg hun publiserte 9. mars, der det over et bilde av væpnede krigere står «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Innlegget er fortsatt synlig på profilen hennes.

«Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på,» skriver hun.

Hun skriver også at Jonas Gahr Støre tilla henne holdninger hun ikke har, da han nylig kritiserte Facebook-innlegget hennes , og kalte det kynisk og ufølsomt.

«Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har».

KrF krever beklagelse fra Sanner

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk tirsdag ut og krevde beklagelse fra regjeringen angående innlegget. Han krevde imidlertid at det var statsråden som har det formelle ansvaret for lovforslaget om å endre statsborgerskapsloven, nemlig kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), og ikke Listhaug, som skulle beklage, melder NRK .

– Det er naturlig for KrF å ta opp regjeringens kommunikasjon i denne saken. Jeg vil be ansvarlig statsråd beklage den kommunikasjonen som regjeringen har utvist i denne saken ved Listhaugs publisering på Facebook, sier Hareide til kanalen.

Ikke fornøyd

Helen Ingrid Andreassen, som overlevde terroren på Utøya, savner en uforbeholden unnskyldning.

– Det er fint at hun anerkjenner at hun har gått for langt og hun prøver på en måte å beklage, men jeg synes ikke det holder, sier 28-åringen til VG.

— Hun beklager at vi ble såret. Det er en beklagelse som er blitt så vanlig hos politikere nå. En ordentlig beklagelse ville være å si ordentlig unnskyld til AUF og Støttegruppa og slette det opprinnelige innlegget, sier Andreassen som i dag er aktiv i Oslo Ap.

Hun tror ikke på at Listhaug aldri mente at det omdiskuterte Facebook-innlegget skulle kobles til Utøya-terroren.

– Hun har vært en av Norges best betale kommunikasjonsrådgivere i First House og da tror jeg hun vet hva hun holder på med når hun retter innlegget mot Ap og kobler det til terrorisme. At hun ikke mente det, kjøper jeg ikke, sier Andreassen.

Jensen tar Listhaug i forsvar

Frp-leder Siv Jensen bruker Facebook til å ta sin partifelle og regjeringskollega Sylvi Listhaug i forsvar, skriver NTB.

Sent tirsdag kveld la Jensen ut et Facebook-innlegg der hun sier tidspunktet for debatten om å frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet ble galt.

Hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre går «langt over streken for anstendig debatt» i hans reaksjon på det omstridte bildet Listhaug la ut med en tekst om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

«Sylvis budskap har ingen sammenheng med 22. juli, og hun har selv sagt at dette ikke var hennes intensjon. (...) Det å mene at Sylvi la ut dette med overlegg er langt over streken. Hun har selvfølgelig ikke hatt et ønske om å såre overlevende og etterlatte etter Utøya-terroren», skriver finansminister og Frp-leder Jensen videre i innlegget sitt.

Voldsom oppmerksomhet rundt saken

Innlegget til Listhaug, hvor hun kritiserer Arbeiderpartiet for å sette hensynet til terrorister over nasjonens sikkerhet, har fått voldsom oppmerksomhet de siste dagene. Presset mot statsminister Erna Solberg (H) om å ta tydeligere grep har økt.

VG har flere ganger det siste døgnet bedt statsminster Erna Solberg svare på om hun mener Listhaug bør beklage eller ikke, eller om hun har bedt Listhaug beklage. Det har hun fortsatt ikke svart på.

KrF var tidlig ute med kritikk av innlegget. Ettersom stortingsflertallet vipper med partiet, har det vært knyttet spenning til hvordan de ville følge saken videre.

– Det ryddige vil være å be om en beklagelse når selve saken kommer til behandling i Stortinget på torsdag og ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner er til stede, sier Hareide.