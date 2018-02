NRK ser gode muligheter for by- og boligutvikling på Marienlyst, og tror dermed de har kapasitet til å bære kostnadene ved et nytt hovedkontor. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

NRK-styret har vedtatt at hovedkontoret skal flyttes

NTB

Publisert: 13.02.18 15:52

INNENRIKS 2018-02-13T14:52:15Z

Styret i NRK vedtok tirsdag at rikskringkasteren skal flytte fra hovedkontoret på Marienlyst. Planen er at det nye kontoret også skal ligge i Oslo-området.

NRK mener hovedkontoret på Marienlyst ikke lenger er egnet for framtidas medievirksomhet, og har de siste par årene jobbet med å utrede om det er økonomisk mulig å etablere et nytt hovedkontor.

En sentral del av dette har vært å vurdere hvor store verdier som kan hentes ut ved et eventuelt salg av eiendommen på Marienlyst.

Kanalen har blant annet engasjert fem arkitekt-team som i fjor høst la fram sine mulighetsstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK.

I en pressemelding tirsdag opplyser NRK at studiene viste «spennende muligheter for by- og boligutvikling», og styret legger dermed til grunn at de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at NRK kan bære kostnadene ved et nytt hovedkontor.

Tirsdagens styrevedtak innebærer at NRK nå går fra å utrede mulig flytting fra Marienlyst, til å «jobbe videre med klar ambisjon om nytt hovedkontor». Vedtaket sier imidlertid ingenting om hvor NRK skal flytte eller når det skal skje.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreker at flytteprosessen fortsatt kan stoppes på kort varsel.

– Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, konstaterer han.