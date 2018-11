FREGATTEN: «Helge Ingstad» fikk en stor flenge i skroget og sto i fare for å gå ned. Forsvaret jobber nå tett med Kystverket for å berge fartøyet. Foto: Mattis Sandblad

Navigasjonsekspert: Bakgrunnsbelysningen kan ha skapt problemer for KNM «Helge Ingstad»

INNENRIKS 2018-11-10T06:24:09Z

Bakgrunnslys er et velkjent problem der tankskipet «Sola TS» natt til torsdag kolliderte med milliardfregatten KNM «Helge Ingstad».

Publisert: 10.11.18 07:24

Det forteller navigasjonsekspert og lærer ved Universitetet i Sørøst-Norge, Thomas Førli, til VG.

Ulykken er under etterforskning av politiet, og det er fortsatt usikkert hva som forårsaket sammenstøtet .

Førli mener belysningen inne på Stureterminalen kan være en av de bakenforliggende årsakene til ulykken, som resulterte i at «Helge Ingstad» fikk en gigantisk flenge i skroget og sto i fare for å gå ned.

– Det er mye arbeidslys inne på Stureterminalen. Jeg har gått der mange ganger selv, og bakgrunnslys kan visuelt sett gjemme fartøyer. Det er et kjent problem i det området, forteller han.

Kan ha blitt gjemt i lyset

Han forklarer at store tankskip, slik som «Sola TS», har tre lanterner tent, et hvitt forut baugen og et hvitt i toppen akterut, og en rød sidelanterne.

– Men dette kan ha vært gjemt inne i bakgrunnsbelysningen. I tillegg får slike store fartøy ofte en lav lanterneprofil. Det vil si at det er stor avstand mellom topp-lanternen forut og akterut, og at tankskipet da kan se merkverdig lite ut forfra, selv om det er stort. Dette kan ha spilt navigatøren på «Helge Ingstad» et puss, forklarer han.

Førli understreker at ettersom hendelsesforløpet foreløpig ikke er kjent, og «tracket» (ruten red.anm.) til KNM «Helge Ingstad» ennå ikke er avklart, er dette kun antagelser.

Fregattens bevegelser er usikre, ettersom sporingssystemet AIS (Automatic identification system) ble skrudd på klokken 04.03.59 – omtrent da kollisjonen skjedde. Dermed er det vanskelig å fastslå nøyaktig hvor fregatten har kjørt.

Førli påpeker at om hans foreløpige antagelse av hendelsesforløpet skulle stemme, og navigatøren har feilberegnet, bør han uansett ha kunnet sett et «stort ekko» på radaren.

Han forteller at navigatører kan hente informasjon fra feil kilder, og slikt sett feiltolke situasjonen.

– I forbindelse med en klareringssituasjon må også sjekke om farvannet er rent i kartsystemet, men det er store avstander mellom konsollene på en bro, og det er fort at man kan bli stående ved feil konsoll, og dermed ta beslutninger på et ufullstendig grunnlag. Det samme gjelder også for tankskipet, forteller han.

Han forklarer at de fleste konsollene på en bro inneholder samme informasjon, men at det likevel er essensielle forskjeller. For eksempel har radar-konsoller og Ecdis-konsoller mye lik informasjon, men baserer seg på vidt forskjellige prinsipper.

Bli med i båt ved havaristen KNM «Helge Ingstad»:

Fart kan også være medvirkende

I tillegg mener Førli at fart kan ha vært medvirkende årsak.

– Man forventer at trafikken i farvannet går i 10 til 15 knop, om farten da er vesentlig lavere, kan dette fort bli feiltolket. De fleste fartøy skal jo noe, men plutselig kommer det ett som ikke skal noe som helst og bare ligger og venter, sier Førli, og legger til:

– Men nå vet vi jo ikke hvor kollisjonen har skjedd, så vi må vite dette for å kunne ta en bedre evaluering.

Fregatten skal nå først boltes fast til land, heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og fraktes til Haakonsvern , Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

VG har vært i kontakt med rederiet Tsakos Energy Navigation, som eier oljetankeren «Sola TS». De ønsker imidlertid ikke å uttale seg om noe mens politiets etterforskning pågår.

– Vi har ingenting mer å si for øyeblikket. Hendelsen er under etterforskning og vi må vente på det, sier Pat Adamson ved rederiets pressekontor.

VG har også vært i kontakt med jourhavende jurist i Vest politidistrikt, som ikke ønsker å uttale seg om den pågående etterforskningen.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.