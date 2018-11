Storm på vei – frykter at KNM «Helge Ingstad» kan gli ut

INNENRIKS 2018-11-27T11:01:16Z

Den havarerte milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» er fortsatt ikke sikret – og risikoen er fortsatt stor for at den sklir ut og går ned.

Publisert: 27.11.18 12:01 Oppdatert: 27.11.18 12:35

Denne opplyser Sjøforsvaret i en oppdatering på Forsvarets nettsider i formiddag.

Storm på vei

Det er varslet sterk kuling til liten storm på Vestlandet, og vinden øker fra onsdag kveld. Det vil også blåse med kulings styrke i området gjennom helgen.

I løpet av natten har den store kranlekteren Rambiz kommet på plass ved havaristen like nord for Stureterminalen, og den hjelper nå til med å sikre den 5000 tonn tunge fregatten ytterligere.

Bergingsmannskapene har midlertidig stanset lossingen av drivstoff fra KNM «Helge Ingstad», mens arbeidet med bedre sikring pågår, opplyses det i oppdateringen.

Rambiz trekker kjetting

– Det bores nå ytterligere festepunkter på land. Dykkere har strukket forhalere til sikringskjettingene. Disse skal trekke kjettingene under fartøyet, før selve kjettingen blir trukket. Kjettingene trekkes med kranfartøyet Rambiz, forklares det.

Arbeidet ved havaristedet består av tungt materiell, og at tilkomsten fra landsiden er utfordrende.

– Dette gjør at alle tiltak som iverksettes er tidkrevende. Sikkerheten settes først, og dette gjør at vi i denne fasen har brukt tid på risikovurderinger, heter det i meldingen.

Store krefter

Det understrekes at flere usikkerhetsmomenter kan påvirke tidsplanen, blant annet værforholdene. Men også fartøyets stabilitet og risikoen for forurensning er medfører usikkerhet.

– Det forventede væromslaget kan gi forsinkelser i tidsplanen for heving, og kan lage bevegelser i fartøyet. Det er fortsatt en betydelig risiko for at fartøyet glir ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, skriver Sjøforsvaret.