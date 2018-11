I RETTEN: Saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett, som holder til i Tromsø. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, NTB scanpix

Frifunnet for sovevoldtekt etter funn av slettede meldinger

En mann som først ble funnet skyldig i å ha begått en sovevoldtekt, ble frikjent da tidligere ukjente meldinger kom for en dag.

Publisert: 26.11.18 15:10

En svensk mann i 30-årene ble torsdag frikjent for sovevoldtekt i en enstemmig dom fra Hålogaland lagmannsrett. To måneder tidligere var han funnet enstemmig skyldig i Salten tingrett.

Saken gjaldt anklager om en sovevoldtekt av en kvinne mannen hadde vært i kontakt med over lengre tid, og som han besøkte et par dager i juli 2015.

Tingretten: Skyldig

I dommen er det beskrevet at de to forsøkte å ha samleie den første natten han var på besøk, men at det ble avbrutt.

Neste kveld deltok de på en festival, hvorpå han dro tilbake til boligen før henne.

Etter kvinnens forklaring hadde de to en samtale da hun kom hjem fra festivalen om natten, deretter la de seg i sengen hennes. Siden gjorde mannen flere seksuelle tilnærmelser, men fikk avslag.

Ifølge hennes forklaring sovnet hun, men våknet av at han forsøkte å ha sex med henne.

Tiltalte nektet for at han hadde hatt sex med kvinnen den aktuelle natten.

I tingretten ble han dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Tingretten la stor vekt på meldinger mellom mannen og kvinnen, som var hentet fra kvinnens Messenger-konto. Mannen anket saken, blant annet med grunnlag i at han ikke fikk nødvendig bistand av forsvarer.

Lagmannsretten: Frikjent

Da saken kom opp i Hålogaland lagmannsrett, ble Henrik Bliksrud hans nye forsvarer.

Bliksrud la frem loggen fra mannens Messenger-konto, som inkluderte en rekke meldinger som kvinnen hadde slettet fra sin konto.

– Fornærmede innga anmeldelse i september 2015, og beskrev da en sovevoldtekt som skulle ha funnet sted natt til 17. juli. Hun opplyste at det var korrespondanse mellom henne og tiltalte på Messenger og ga tillatelse til politiet til å hente ut denne loggen, sier Bliksrud til VG.

Da mannen i avhør ble konfrontert med meldingene fra kontoen til kvinnen, bemerket han at han mente det manglet noe fra den, sier forsvareren.

– Hun hadde i forkant slettet et stort antall meldinger. Hun forklarte at dette var fordi hun ville gi et enklere bilde for lensmannen å bedømme. Det fremgår ikke av politiets dokumenter eller tingrettens dom at meldinger var slettet, heter det i dommen fra lagmannsretten.

I et utdrag av en av kvinnens lengre meldinger til mannen, står det:

– (...) La meg for å sove, og våknet med at du prøvde å ha sex med meg. Mens jeg sov.

– Tiltalte svarte at han ba om unnskyldning for det han hadde gjort, at og det ikke var hans mening. Slik lagmannsretten ser det, er dette ingen erkjennelse fra hans side som kan dekke gjerningsinnholdet i tiltalen, står det i dommen.

Bliksrud beskriver de slettede meldingene som kjæresteaktige. I dommen heter det at:

– Slik lagmannsretten ser det, preges dialogene av nærhet, omsorg og omtanke, og det harmonerer ikke med fornærmedes forklaring om at hun i tiden etter den påklagede hendelsen bare holdt kontakten med tiltalte for at alt skulle virke «normalt» og at hun ville «glatte over» noe, som hun sa.

Lagmannsretten mener det foreligger rimelig tvil om tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, og at han derfor frifinnes for tiltalen om voldtekt. Det nevnes at de to forklaringene ikke er sammenfallende.

Dialogutskriftene blir pekt ut som det mest tidsnære beviset om hva de tenkte og gjorde, særlig i tiden omkring den aktuelle natten.

Forsvareren sier at han mener frifinnelse var det eneste riktige resultat i saken.

– Synd ikke meldingene var sikret fra dag én

Kvinnens bistandsadvokat Eirik Teigstad sier at de tar resultatet i lagmannsretten til etterretning.

– Samtidig merker jeg meg at han ble dømt av en enstemmig tingrett for to måneder siden, og statsadvokaten tar ikke ut tiltale dersom de ikke er overbevist om at tiltaltes skyld kan bevises utover enhver rimelig tvil, sier kvinnens bistandsadvokat.

Han legger til:

– Når det gjelder disse meldingene som ikke var med under tingrettens behandling så er de etter mitt skjønn helt uproblematiske i seg selv, og det er derfor synd at ikke alle meldingene var sikret fra dag én, så kunne en unngått denne forvirringen som kan ha oppstått under ankeforhandlingen.