BRRRRR, KALDT: Her i Folldal er det meldt ned mot 14 minusgrader grader til helga. Foto: Frode Hansen

Her er det meldt minus 14 grader til helga!

INNENRIKS 2018-11-22T18:21:59Z

Den neste uken byr på mye forskjellig vær i Norges land. Enkelte steder er det meldt kaldere enn minus 10 grader.

Desember nærmer seg med stormskritt, og minusgradene blir stadig mer og mer synlig på gradestokken, jo nærmere vi kommer julaften.

Kaldest i Folldal i Hedmark

Til helgen er det ventet ned mot 14 minusgrader i Folldal i Hedmark. Det er meldt så kaldt søndag morgen, og det er det kaldeste som er meldt de neste dagene. Likevel er det fortsatt noe usikkert om det blir så kaldt.

– Det kan bli så kaldt fordi det er klarvær og svak nordavind. Det er ingen skyer som fanger varmen inne.

Det sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt Tone Christin Thaule.

I Karasjok i Finnmark er det «bare» meldt −11 grader på det kaldeste neste uke, nærmere bestemt natt til onsdag.

Sjekk været der du bor på Pent.

I Tromsø blir det veldig variert de neste syv dagene - alt fra 4,4 milimeter nedbør og 4 grader fredag formiddag, til −1 grad neste fredag.

Fredag kveld blir det også meldt om stiv kuling med 14 meter per sekund fra vest-nordvest. Den kraftige vinden, kombinert med snø og regn, kan gi vanskelige kjøreforhold og forsinkelser.

– Det blir en relativt lav snøgrense. Det kan hende det kommer snø eller sludd ned til 0 meter over havet. Det er viktig å avgrense farten etter forholdene og ikke kjøre med sommerdekk. Det at det kommer vind og snø mange steder gjør at det kan bli utfordrende i Troms og Finnmark, sier Thaule, som også legger til at det kan være dårlig sikt og at man må regne med forsinkelser.

Stabilt vær i Trøndelag

– I nord blir det lavtrykksaktivitet som følge av høytrykket i i sør. Det gjør at det blir vind og nedbør Nord-Norge.

Også i Bodø skal det blåse friskt de neste dagene: Fra natt til fredag er det ventet periodevis vestlig stiv kuling med opptil 15 meter i sekundet. Konsekvensene, i følge Yr, er middels høye bølger av større lengde. Farenivået er på gult.

I Trondheim holder været seg rimelig stabilt den neste uken, og været varierer fra +3 grader til −2. Det er ikke snakk om noe nedbør, forteller Thaule.

– Trøndelag ligger midt mellom lavtrykk og høytrykk. Det blir en del skyer, men ikke noe nedbør, i de indre delene av fylkene i Trøndelag. Men de kan ikke forvente seg noen særlig høye temperaturer så sent på året.

Vestlandet får plussgrader, men mulig noe tåke

En gladmelding for folk på Vestlandet den neste uken er at det ikke er meldt noe nedbør. Det blir jevnt over plussgrader de neste åtte dagene, og på det varmeste er det fire grader og laber bris.

– Det er en tåkeproblematikk på Vestlandet, men det er ikke sikkert det blir så mye tåke. Det blir mye fint vær og lite vind.

I hovedstaden kan vi forvente oss ned i seks kuldegrader fredag. I tillegg vil det jevnt over være minusgrader den neste uken, med sol på menyen.

– Her kan det dukke opp tåke de neste dagene, særlig sør for Oslo. Det blir jevnt over kaldt på nettene, med gradestokken under null grader, men det blir relativt tørt, så ikke veldig utfordrende forhold på morgenene.