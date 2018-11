HYSJ, HYSJ: Statsminister Erna Solberg gir KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad en klem mens de hilser i studioet til NRK-programmet «Debatten» bare timer etter KrFs dramatiske landsmøte 2. november. Bak står avtroppende partileder Knut Arild Hareide. Foto: Cicilie S. Andersen / VG

VG avslører: Ropstad sa han ønsket rød seier internt, men startet abort-hardkjør og rå maktkamp mot Hareide etter superhemmelig møte med Erna

Før et hittil ukjent møte med Erna Solberg og ledelsen i Høyre, var nestleder Kjell Ingolf Ropstad i villrede om hva han skulle gjøre: Ligge lavt og dermed risikere at partileder Knut Arild Hareide vant – eller gå til full krig mot partilederen og kjempe knallhardt for blå triumf på landsmøtet.

I den superhemmelige sammenkomsten på Statsministerens kontor (SMK) på kveldstid 11. oktober, der også Olaug Bollestad deltok, ble endringer i abortloven diskutert.

Etter dette la Ropstad om stilen totalt: I alle taler rundt om i landet kjørte han plutselig knallhardt på abortsaken. Det fremsto som om han ikke lenger la skjul på at han utfordret Hareides lederposisjon.

Kun dager i forveien var situasjonen imidlertid en helt annen på bakrommet i KrF:

Sittende på en stol inne på Knut Arild Hareides kontor, mandag 8. oktober, forsikret Ropstad en partivenn om at han ville være lojal mot Hareide selv om de var uenige om hvilket regjeringsalternativ KrF burde velge:

– Innerst inne så håper jeg jo at Knut Arild vinner. Du vet jo det!

Ropstad sa dette ansikt til ansikt med Hareides aller nærmeste medarbeider, Emil André Erstad, mens Hareide var ute av kontoret.

Etter det VG erfarer, sa Ropstad akkurat det samme også til andre sentrale personer i partiet.

Private samtaler

I private samtaler beroliget dessuten Ropstad Hareide, og sa at han ikke hadde noen problemer med å gå inn i regjeringen hvis rød side skulle vinne. I motsetning til Hareide, som hadde varslet sine nestledere om at han ville gå av dersom blå side vant.

– At jeg trodde på det Ropstad sa, er det jeg angrer mest på i hele denne prosessen, oppsummerer en sentral kilde på rød side som fulgte dramaet fra innsiden.

VG har gjennom intervjuer, fortrolige samtaler, innsyn i e-post- og sms-utvekslinger og lukkede Facebook-grupper fått innsyn i det dramatiske spillet som pågikk i kulissene i de fem «helvetesukene» fra Hareides berømte tale 28. september og frem til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

Ropstad: Jeg var reelt i tvil

Til VG innrømmer Ropstad at han rett og slett var i villrede om hva han skulle foreta seg.

– I dagene etter Knut Arilds tale gikk jeg og tenkte på om jeg var villig til å stå opp for det jeg sto for, med vissheten om at han sannsynligvis ville gå av om han ikke vant frem. Jeg var reelt i tvil om hva jeg skulle gjøre. Og den varte en god stund. Da jeg skrev kronikken i VG 10. oktober hadde jeg ikke bestemt meg, sier Ropstad.

– Internt sa du at du håpet Hareide skulle vinne?

– Det kan hende jeg har sagt det, ja, sier Ropstad.

Mens Ropstads tilbakelente holdning de to første ukene av maktkampen i KrF skapte ro og fred i rød leir, til å utarbeide en strategi som skulle gi Hareide seier, vekket Ropstads åpenlyse passivitet stor uro i Høyres øverste ledelse.

Ganske snart utviklet uroen seg til ren panikk.

Høyre totalt uforberedt

Høyres ledelse var svært oppgitt over at de selv ikke tidligere hadde forstått hvilke planer Hareide hadde. De hadde lest hele bildet feil. Nå var de uforberedt på hele situasjonen, og ante ikke hva de skulle foreta seg for å påvirke prosessen.

Om Hareides linje vant frem, ville den borgerlige regjeringen bli kastet. Erna Solbergs karriere ville vært over. Alt sto på spill.

Men plutselig endret hele spillet seg fullstendig.

Etter møtet på SMK snudde Ropstad 180 grader:

I møtet med de to nestlederne i KrF deltok blant andre også Høyre-nestlederne Bent Høie og Jan Tore Sanner. I møtet ble en rekke temaer diskutert, deriblant abortloven. Alle rundt bordet visste at Støre aldri kunne matche en eventuell endring av abortloven.

Slapp bombe

Det skulle likevel gå fire dager etter møtet på SMK før Ropstad slapp bomben på et medlemsmøte i Hordaland KrF , som fant sted i Betlehem-bygget til Bergen Indremisjon mandag 15. oktober.

Her trakk Ropstad for første gang frem både paragraf 2c, tvillingabort og bioteknologiloven som tre områder han mente KrF kunne få gjennomslag med Høyre.

– Vi har en god forhandlingsposisjon dersom vi går til Solberg, og vi vet at regjeringspartiene er mer lydhøre for våre krav enn Ap. (...) Dette er saker jeg tror vi kun kan vinne dersom vi går til Erna Solberg, sa Ropstad.

Hareide var selv til stede i salen og ble svært overrasket over Ropstads tale, som han oppfattet fremsto med en helt ny energi – og et nytt kronargument.

– Jeg kan ikke huske at noen har nevnt paragraf 2C i abortloven i denne prosessen før jeg var tilhører til Kjell Ingolfs tale 15. oktober, sier Hareide til VG, og legger til:

– Så lenge jeg har vært stortingsrepresentant har vi aldri fremmet forslag om å endre denne paragrafen, sier han.

Ble opplevd som et svik

«Team Hareide» var i sjokk.

– Knut Arild var likblek etter Kjell Ingolfs tale, sier en kilde.

– Det var et svik, sier en sentral kilde på rød side.

Andre på rød side i KrF bruker enda sterkere uttrykk for å beskrive Ropstads store snuoperasjon.

Da Ropstad sa til Hareides nærmeste rådgiver at han innerst inne håpet at partilederen skulle vinne, hadde det allerede gått en og en halv uke siden Hareides tale.

Til nå hadde rød side så til de grader vært på offensiven. Hareides blide ansikt dominerte i mediene. Partilederen ble av mange hyllet for å ta et uventet og forfriskende valg.

Blå side virket uorganiserte og lite effektive i den offentlige debatten.

Og hvor var Ropstad, det beste kortet den blå siden hadde? Ute i partiet for å slåss for at KrF skulle gå inn i regjeringen med Høyre, Frp og Venstre?

Nei, helgen etter Hareides sjokktale, den 6. og 7. oktober, valgte Ropstad i stedet å dra på elgjakt med broren, en fetter og en onkel hjemme på Evje i Agder.

Ønsket at Hareide skulle vinne

I «Team Hareide» var stemningen god mandag 8. oktober. Ropstads avklaring ga dem arbeidsro.

– Vi på rød side la hele vår strategi på den virkelighetsforståelsen at Ropstad ikke kom til å utfordre Hareides lederskap, fordi han hadde sagt det så eksplisitt. Han sa til flere at han ønsket at Hareide skulle vinne. Alle forventet derfor at Ropstad etter hvert ville endre syn, anbefale folk å støtte partilederens anbefaling og dermed samle partiet bak Hareide på landsmøtet, sier en kilde som fulgte prosessen på innsiden.

I «Team Hareide» fantes det også folk som advarte mot å ta Ropstads forsikringer for god fisk. En av dem var Øystein Mjærum, politisk rådgiver for statsminister Kjell Magne Bondevik fra 2001 til 2005 og nå kommunikasjons- og markedsdirektør i Norges Røde Kors.

Mjærum, som er en nær uformell støttespiller til Hareide, luktet blodig maktkamp lang vei.

Men Hareides høyre hånd, Emil André Erstad, viste til Ropstads uttalelser på Hareides kontor. De var ikke til å misforstå, poengterte han.

– Han lyver meg ikke rett opp i ansiktet, påpekte Erstad i interne møter.

Bevisst valg

Erstad sa også at Ropstad hadde sagt at det var et «bevisst» valg at han til da ikke hadde «malt seg opp i et hjørne» med sin støtte til blå side. Også dette ble tolket som om Ropstad ikke hadde noen planer om å ta kampen opp kampen mot Hareide for fullt.

Hareide selv valgte på dette tidspunktet å legge Erstads vurderinger til grunn for den videre fremdriften.

Det avgjørende møtet mellom Ropstad og Bollestad og Høyres topper var varslet til Hareide på forhånd. Ifølge Bollestad stilte Erna med «en hel bataljon» på møtet.

Det var et krisemøte i ordets rette forstand:

Ifølge VGs kilder blottla Ropstad, overfor hele Høyres partiledelse, det brutale dramaet som var i ferd med å utspille seg på innsiden av KrF:

At Knut Arild Hareide ville gå av om han tapte retningsvalget på partiets ekstraordinære landsmøte, og at det ville bli ham selv og Bollestad som ville møte til regjeringsforhandlinger – ikke Hareide.

Ropstad sa også at det slett ikke var sikkert at blå side vant. Og hvis blå side vant, ville det trolig være med knapp margin. Da ville det være et svekket og splittet KrF som skulle forhandle med Erna Solbergs regjering.

Møtet er preget av strengt hemmelighold også i etterkant av KrFs veivalg. Flere av kildene VG har snakket med om møtet reagerer med en streng maske og irriterte avvisninger på VGs spørsmål.

Ropstad: Måtte ha store seire

I et intervju med VG forteller Kjell Ingolf Ropstad selv dette om møtet med Solberg:

– For meg handlet det om å forespeile henne hvilken forfatning partiet kunne være i hvis Knut Arild tapte. Det ville være at Knut Arild ikke ville kunne lede partiet inn i de forhandlingene, at partiet ville være ganske delt, at ikke alle i partiet ville komme til å jobbe i flokk for at vi skulle lykkes i forhandlinger med henne og at det kunne bli jeg som ville måtte lede de forhandlingene, sier han.

– Hva sa du om hvilke politiske seire du måtte få?

– Jeg sa at hvis det blir en flertallsregjering, så kan ikke KrF bare ha fire prosents gjennomslag. Siden partiet vil være så delt, så må vi få spesielt gode gjennomslag for at prosjektet skal bære i partiet, sier Ropstad.

VG har gjennomgått intervjuer, videoopptak av taler og alle Ropstad og Bollestads innlegg frem mot møtet med Høyres ledelse. Ikke ett sted konkretiserer de to nestlederne sine argumenter om menneskeverdet til å gjelde abortlovens paragraf 2c.

Tankesmie kaster seg inn

Men allerede dagen etter det hemmelige møtet skjer et skifte internt rundt Ropstad:

Da ble Ropstad kontaktet av Filip Rygg, som i dag leder den kristne tankesmien Skaperkraft, men er en erfaren KrF-politiker som blant annet var byråd for KrF i Bergen fra 2009 til 2015.

Rygg fortalte Ropstad at den kristne organisasjonen «Menneskeverd» arbeidet med et utspill i mediene om abortloven, og videresendte et utkast til en pressemelding fra Menneskeverd med tittelen «KrF bør sette sorteringsultimatum». VG vet at «Menneskeverd» da hadde jobbet siden 2. oktober med et slikt utspill.

Overfor VG vil ikke Rygg svare på spørsmål om han hadde direkte kontakt med sentrale skikkelser i Høyre på dette tidspunktet.

Møtet med Høyres ledelse fikk raskt konsekvenser. Den påfølgende helgen satt Ropstad hjemme med kona Arnbjørg på Vulkan i Oslo og skrev talen han skulle holde på de avgjørende fylkesårsmøtene i ukene som fulgte.

Lokket med abort-endringer

I disse talene fikk abortloven og kravet om endring av paragraf 2c en svært sentral plass.

«I dag kan du være med å gi en stemme for å gjøre endringer i abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på den 27. oktober: Jeg var med på å gjøre endringer i det lovverket – for å skape et samfunn med plass til absolutt alle», sa Ropstad til det ekstraordinære årsmøtet i Hordaland KrF.

Samtidig samarbeidet Ropstad med Høyre om en mediestrategi der han skulle utfordre Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på om de ville være åpne for endringer i abortloven, som raskt skulle følges opp av Solberg med en imøtekommende tone.

VG vet at det var løpende og tett kontakt mellom Ropstad og Statsministerens kontor om denne strategien, som var planlagt ned til minste detalj.

Tre saker samme dag

Torsdag 18. oktober publiserte VG tre saker om abortsaken på løpende bånd:

Først et intervju med organisasjonen «Menneskeverd» som ba KrF stille ultimatum om abortloven , som Ropstad hadde kjent innholdet av i seks dager.

Senere samme dag gikk Ropstad ut i VG og ba Solberg og Støre avklare sitt syn.

Ett minutt før 18.00 denne torsdagen, publiserte VG intervjuet med Erna Solberg som åpnet for å forhandle om abortloven.

Abort-kampen var i gang.

Brudd på spillereglene

Til sine nærmeste støttespillere sa Hareide at dette var et brudd på spillereglene de tre i partiledelsen hadde blitt enige om på forhånd: At dette skulle være «KrFs prosess» – og at man derfor slett ikke skulle blande inn andre partier, noe Ropstad nå gjorde helt åpenlyst.

Til sine sa Hareide også at han hadde liten sans for at Ropstad – uker før landsmøtet har konkludert – har tatt stilling og startet «regjeringsforhandlinger i mediene».

Denne utviklingen likte Hareide svært dårlig. VG er kjent med at partilederen overfor sine nærmeste støttespillere sa at han lot seg «provosere» av at Ropstad gikk ut og oppfordret Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om å komme på banen om abort.

Blå side trapper opp

Blå side var på dette tidspunktet også kommet på offensiven i kampen om KrFs fremtid. Dagen etter at Hareide holdt sin berømte tale 28. september, hadde KrFU-leder Martine Tønnessen og sentralstyremedlem Tove Welle Haugland opprettet den lukkede Facebook-gruppen «Martines 30årsdag».

Der delte de nyheter, strategiforslag og rykter med andre som ønsket at blå side skulle vinne. Andre som deltok aktivt i gruppen var First House-rådgiver og eks-KrF-politiker Julian Farner-Calvert og tidligere byråd for KrF, Filip Rygg. Ropstad og Bollestad var ikke medlemmer.

En annen sentral aktør på blå side var Ropstads nære venn og forlover, Rahim Nicolay Ali. Ali har tidligere jobbet som rådgiver for Ropstad i KrFs stortingsgruppe og som rådgiver for KrF-byråd Filip Rygg i Bergen.

I Hareides leir ble stemningen svært stresset som følge av abortutspillene. Solbergs åpne holdning vekket begeistring blant mange KrF-ere. Det var bare to dager til et av partiets største fylkeslag, Rogaland KrF, skulle ha sitt ekstraordinære årsmøte og velge til sammen 16 delegater. Delegatene skulle til landsmøtet for å stemme over KrFs retningsvalg.

Etter Hareides knusende nederlag 2. november har hans støttespillere vært krystallklare på at det var på årsmøtet i Rogaland KrF at slaget ble tapt. Hareide manglet kun fire stemmer for å stoppe blå seier. Disse fire tapte han i nettopp Rogaland.

Forsto alvoret

Torsdag før Rogaland-møtet forsto Hareide og hans støttespillere alvoret. Nå var stemningen elektrisk i hele KrFs sentrale miljø.

Rundt om i landet strømmet det inn rapporter om at lokallag hadde begynt å sende helblå eller helrøde delegasjoner til sine respektive fylkers årsmøter. Situasjonen var i ferd med å komme ut av kontroll.

Fredag 19. oktober skrev KrFs generalsekretær, tidligere statsråd Hilde Frafjord Johnson, en e-post med et detaljert forslag til hvordan fylkene skulle gjennomføre sine avstemminger. Johnson ønsket at Hareide skulle få med seg resten av partiledelsen på å sende ut e-posten til alle fylkeslagene før de skulle avholde sine årsmøter.

Dagen etterpå ble stemningen i Hareides leir panisk:

De hadde fått opplysninger om at Ropstad hadde fortalt sine nærmeste at han var sikker på at hans syn ville vinne frem på landsmøtet, og at det trolig gikk mot at Rogaland KrF som første fylkeslag ut ville velge en helblå delegasjon til landsmøtet.

Truet med «Røros»

Opplysningene kom i en gruppechat døpt «Team Knut Arild». Blant deltagerne i chatten var Hareides tidligere rådgiver og nå ansatt i tankesmien Agendas konsulentselskap, Marit Brandt Lågøyr, KrFs sekretariatsleder Dag Ivar Belck-Olsen, Hareides rådgiver Emil Erstad og KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

«Da må Knut Arild legge inn over KI (Ropstad, journ.anm.) at han vil ha en slagmark av et parti å ta over. De kan ikke gjøre rent bord når alle vet at holdningene er delte i fylket. Hvis denne prosedyren følges blir det Røros», skrev Hilde Frafjord Johnson i chatgruppen, som en respons på opplysningene.

Med «Røros» siktet Johnson til den mest berømte partisplittelsen i moderne tid – da store deler av delegatene marsjerte ut av Venstres landsmøtesal på Røros i 1972 for å starte et nytt parti.

Utpå kvelden fredag henvendte Hareide seg til sine to nestledere med to ulike forslag til e-poster som kunne sendes ut fra en samlet partiledelse til alle fylkeslagene.

Den ene e-posten besto av Frafjord Johnsons detaljerte voteringsforslag, men uten at Hareide opplyste at forslaget kom fra henne.

I det andre forslaget skulle partiledelsen bare si at de mente det ville være «klokt å forsøke å gjenspeile holdningene i fylkeslagene når man velger delegater». Hareides e-poster ble sendt Ropstad og Bollestad klokken 18.22.

Ikke velkomne til Rogaland

Først etter tre timer svarte Bollestad. I mellomtiden hadde det vært hektisk aktivitet i kulissene i Rogaland KrF:

VG vet at det blant sentrale skikkelser på blå side i Rogaland KrF var dyp bekymring for at Knut Arild Hareide skulle dukke opp – uanmeldt – på årsmøtet i fylkeslaget dagen etter, i et forsøk på å overtale fylket til å støtte hans retningsvalg.

Bakgrunnen for nervøsiteten skyldtes blant annet et hittil ukjent vedtak fra arbeidsutvalget i Rogaland KrF. To dager etter Hareides berømte tale til landsstyret, søndag 30. september, holdt arbeidsutvalget i fylket et ekstraordinært møte.

Der vedtok de at Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad ikke var velkomne på fylkets ekstraordinære årsmøte. Dermed fikk kun Bollestad, som er fra Rogaland, lov til å komme.

Et annet brennhett tema var hvordan delegatene skulle velges. Om det blå flertallet skulle bruke flertallsmakten til kun å sende blå delegater til landsmøtet, eller om mindretallet skulle være representert.

I fortrolige samtaler fortalte tidligere leder av og mulig toppkandidat for Stavanger KrF, Marie Ljones Brekke, at KrFs nestleder Olaug Bollestad skulle ha sagt at de «ikke burde være rause» og bedt henne om å sørge for at Stavanger KrF bare sendte blå delegater til fylkesårsmøtet – som en respons på at Sandnes KrF bare hadde sendt røde.

«Dette er en påstand uten hold, og virkelig ikke noe jeg har sagt», skriver Bollestad selv i en e-post til VG.

I løpet av noen hektiske timer fredag kveld, falt beslutningen om at Rogaland KrF skulle overkjøre de røde og jobbe for en utelukkende blå delegasjon. Sentral i beslutningen var også 1. nestleder i Rogaland KrF, Reid-Ivar Dahl.

I Oslo sendte Olaug Bollestad samme kveld sitt svar på Hareides to foreslåtte e-poster. Hun ville ha den korte varianten, uten noen detaljert veiledning til fylkeslagene. Det ble enighet om at KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset skulle sende ut e-posten til fylkeslagene formiddagen etter.

I tillegg sendte Høvset sent fredag kveld en tekstmelding til Bollestad og Hareide. I meldingen skrev Høvset: «Olaug skal jo til Rogaland i morgen og kan formidle budskapet der i tillegg, siden dette er sent for dem».

«Winner takes it all»

Om morgenen 20. oktober, bare timer før det ekstraordinære årsmøtet i Rogaland KrF, la Ropstads forlover, Ali, ut en post i Facebook-gruppen «Martines 30årsdag». Han oppfordret alle blå til å jobbe for en strategi der blå fylker skulle sende utelukkende blå delegasjoner til landsmøtet. Strategien ble døpt «winner takes it all».

«Mitt klare råd basert på tallene vi sitter på nå er at alle som ønsker blått, og særlig i fylker med nokså klart blått flertall, bør absolutt argumentere for «Winner takes it all», forkortet WTA. Ingen rød eller blå fylker vil bry seg om speiling de siste årsmøtene før LM hvis de vet disse delegatene vil vippe flertallet», skrev Ali i gruppen.

Årsmøtet i Rogaland KrF endte med å sende 15 blå og 1 rød delegat. Bollestad tok ordet under møtet, men valgte ikke å informere årsmøtet om e-posten fra en samlet partiledelse fra kvelden i forveien. I stedet sa hun bare:

«Tillit har vært en del av debatten. Vi har prøvd å ha en åpen debatt, det har vært mistanke om kupping her og der. Nå må vi være sikre på at det vi gjør lokalt, noe av det var uklokt, og vi skal ha en legitimitet etterpå. Jeg bare ber dere om å tenke over det», sa Bollestad.

Etter møtet skrev TV 2-kommentator Mathias Fischer at Bollestad løftet «knapt en finger for å påvirke eget fylkeslag i å følge rådet», og «i dag var ikke Bollestad lojal mot egen leder».

I en intern chatgruppe for KrFs ledelse og kommunikasjonsrådgivere delte rådgiver Dag Fedøy Fischers kommentar og skrev: “Det er grove påstander mot deg fra Fischer, Olaug. Dersom disse ikke stemmer bør de imøtegås».

– Blank løgn

Bollestad forholdt seg taus til anklagene, men kort tid etterpå svarte Ropstad – som altså ikke var på møtet:

«Dette er jo blank løgn. Ringte Jorunn (rådgiver Jorunn Hallaråker, journ.anm.) nå og hun bekrefter – etter også å ha sjekket med delegater – at Olaug var på talerstolen og understreket at hun ønsket at delegatene skulle gjenspeile salen. Det bør en av dere på info forsøke å rette opp», skrev Ropstad.

Bollestad skriver i dag dette i en e-post til VG om opptrinnet:

«Jeg mener at jeg formidlet alt som sto i mailen fra ledelsen og det var det Mona bad om: 1. Jeg la meg ikke opp i voteringen, stemte heller ikke for noen av forslagene til voteringsform, nettopp som mailen sa. 2. Jeg bad fylkesårsmøte så langt det var mulig å gjenspeile salens meninger. Fikk til og med spørsmål fra NTB etterpå hvordan jeg følte det at salen ikke hadde hørt på meg og mitt råd», skriver hun.

Samtidig var dragkampen om «Winner takes it all»-strategien i full gang på innsiden av den blå leiren. Overfor flere av dem VG har snakket med, ga Ropstad blandede signaler om hvorvidt han ønsket representative delegasjoner eller «winner takes it all»-strategien.

Utover i uken argumenterte han sterkt mot at hans blå støttespillere skulle bruke flertallsmakten. Uenigheten var særlig stor i forkant av årsmøtet i Agder KrF , fredag 26. oktober.

I dagene før møtet valgte flere støttespillere, deriblant Tove Welle Haugland og Rahim Nicolay Ali, å trosse Ropstad sin anbefaling og jobbet intenst for å skaffe et flertall blant delegatene til Agder-årsmøtet for at fylket bare skulle sende blå delegater.

Men så, kvelden før møtet, ga Ropstad streng beskjed: Han ønsket ikke helblå delegasjon. Årsaken var frykten for splittelse og at det ville trigge Hareide-alliansen til å mobilisere mot å bruke et mulig rødt flertall i Akershus, Oslo og Vestfold til å sende helrøde delegasjoner. Da ville slaget trolig være tapt for blå side.

Lagt død

I siste liten ble dermed strategien lagt død, og Agder sendte 13 blå og fem røde delegater.

Frem mot landsmøtet fredag 2. november var både Hareide og Ropstads leirer svært nervøse. Blå side hadde et klart overtak av delegater, ifølge alle opptellinger i mediene og interne beregninger. Men Hareides leir jobbet intenst for å forsøke å omvende flere av de blå til å stemme rødt eller blankt.

For å motvirke dette opprettet Ropstads forlover Ali en lukket Facebook-chat som ble døpt «Thanksgiving 2018». I denne ble alle blå fylkesledere og andre «sikre» blå delegater lagt til. På det meste besto chatten av over 70 blå delegater.

I gruppen florerte rykter og nyhetssaker under landsmøtet, slik at alle i blå leir skulle sitte på lik informasjon underveis. I etterkant av at blå side gikk seirende ut av landsmøtet, har mange meldt seg ut av gruppen.

Høyres innblanding

Blant Knut Arild Hareides allierte er det også flere som mistenker at Høyres innblanding i partiets prosess var langt mer omfattende enn hittil kjent. Et eksempel som flere trekker frem overfor VG er en video som ble publisert på YouTube 15. oktober av en anonym bruker. Videoen dokumenterer hvordan Hareide i valgkampen sa han gikk til valg på Solberg som statsminister.

Videoen ble først spredt i sosiale medier av Erna Solbergs tidligere stabssjef og statssekretær, nå administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie M. Brodtkorb. Hun delte den på sin Facebook-side .

Brodtkorb hevder overfor VG at hun ikke vet hvem som har laget videoen.

VG har undersøkt publiseringstidspunktene, som viser at Brodtkorb delte videoen fra den anonyme YouTube-brukeren bare 2,5 minutter etter at den ble publisert på YouTube.

– Jeg har ikke fulgt med på hva klokken var eller noe sånt. Jeg har en veldig travel jobb og har ikke tid til sånt.

– Men det går veldig kort tid …?

– Hvis dette er det eneste du lurer på, så har jeg ikke noe mer å si. Ha det, sa Brodtkorb og la på.

VG har lagt frem hele teksten i VGs sak for Kjell Ingolf Ropstad.

I en e-post skriver han:

«Mitt mål er å få mest mulig gjennomslag for KrFs politikk, og det mener jeg vi får hos Erna Solberg, ikke Jonas Gahr Støre og SV.

Det er flere forhold i saken jeg ikke kjenner meg igjen i.

Jeg kan heller ikke forstå hvordan de har tolket meg slik de har gjort rundt at jeg ville vært lettet om Knut Arild vant. Dette handlet om meg og min families situasjon og at det ville være en krevende situasjon i partiet. Jeg tror alle både da og nå ser at dette gjorde at jeg trengte tid for å bestemme meg hvor hardt jeg skulle kjempe for det jeg tror på. Min beskjed både internt og eksternt har vært at delegasjonene skal gjenspeile fylkeslagene – spesielt fordi det vil gjøre det lettere for partiet å gå videre samlet.

Jeg har aldri vært i tvil om at det riktige for KrF har vært å samarbeide mot høyre. Det jeg var usikker på var nettopp hvor hardt jeg skulle kjempe for saken».