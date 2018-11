TRÅKKET FEIL: Mannen i 80-årene kjørte inn i en vegg ved Europris på Ringebu. Foto: Privat

Bil kjørte gjennom vegg på Europris

INNENRIKS 2018-11-12T12:11:03Z

En mann i 80-årene skal ha tråkket feil på pedalene og havnet inne på et kontor ved Europris i Ringebu i Gudbrandsdalen.

Publisert: 12.11.18 13:11 Oppdatert: 12.11.18 14:11

Det er ingen personskader, men en del materielle skader.

– Det er en lokal mann i 80-årene som har tatt feil av pedalene sine. Han har tråkket på gassen i stedet for bremsen, sier operasjonsleder Atle B. von Obsfelder til VG.

Inne på kontoret satt det en ansatt ved Europris . Det var han som meldte fra til politiet.

– Han har det bra, men han ble jo litt forskrekket selvfølgelig, sier Obsfelder.

Den eldre mannen har det ifølge operasjonslederen etter forholdene bra.

– Men han synes ikke dette er noe hyggelig.

Han forteller at politiet har opprettet sak, og at de skal se på om føreren får beholde førerkortet.

Butikksjefen sier til VG at hun var like ved og at dette kunne gått riktig galt.

– Bilen har gått gjennom veggen. Det var bare sekunder om å gjøre, sier hun.

Selve butikklokalet skal ikke ha noen materielle skader etter hendelsen.