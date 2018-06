må melde inn: Når et legemiddelselskap går tomt for et legemiddel, må dette meldes inn til Legemiddelverket. I årets fem første måneder er det kommet inn 325 slike meldinger. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Stadig oftere mangel på viktige legemidler

NTB

Publisert: 06.06.18 22:15 Oppdatert: 06.06.18 22:28

Oftere og oftere mangler det legemidler som følge av produksjonsproblemer, oppkjøp i bransjen eller andre vanskeligheter.

– I dag er det ingen mangler som er helt kritiske – der det ikke finnes alternativer. Men med jevne mellomrom dukker det opp situasjoner der pasienter ikke får den hjelpe de trenger fordi det ikke finnes alternativer. Da har vi en kritisk mangel, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Dagens Næringsliv .

Når et legemiddelselskap går tomt for et legemiddel, må dette meldes inn til Legemiddelverket. I årets fem første måneder er det kommet inn 325 slike meldinger.

Det er en kraftig økning. I hele fjor fikk Legemiddelverket 358 meldinger om mangler, og fjorårets tall var også rekordhøyt.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket forklarer at manglene ofte skyldes produksjonsproblemer, at produksjonen må moderniseres, tekniske problemer eller at man finner ut at legemiddelet ikke har god nok kvalitet. I tillegg er det strukturendringer, ved blant annet oppkjøp av firmaer.

Det er særlig blodtrykksmedisiner og stoffskiftemedisiner, samt lokalbedøvelsesmidler på sykehus det er mangel på, og medisinmangel gjelder oftere midler som skrives ut av fastleger enn legemidler som brukes ved sykehusene.