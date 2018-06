HAVNER I HAVET: Middelhavet er fult av plastsøppel, og turistene bidrar mye til dette om sommeren. Foto: Milos Bicanski, WWF

Slår plast-alarm om nordmenns favoritt-feriehav

Publisert: 08.06.18 10:56

INNENRIKS 2018-06-08T08:56:14Z

Har du kastet fra deg plast på sydenferie? Plastforsøplingen i nordmenns favoritt-feriehav øker med 40 prosent i feriesesongen. Nå slår WWF alarm.

Spania , Hellas , Frankrike, Egypt og Tyrkia er blant nordmenns favorittsteder langs Middelhavet . Hvert år valfarter nordmenn hit i sommermånedene.

Men det er ikke bare sol og glede. Turismen bidrar nemlig til å øke plastforurensningen i et av verdens allerede mest plastforurensede hav: Ifølge en ny rapport fra Verdens naturfond (WWF), øker plastforsøplingen med hele 40 prosent i sommerferiesesongen.

Den populære feriebyen Nice bruker alene 2 millioner euro, i overkant av 19 millioner norske kroner, på å holde strendene rene hvert år.

– Jeg synes det kan være en grei ting å vite om for alle som reiser på ferie: Plasten i havet er et kjempestort problem der du er, og det øker kraftig når du er der. Derfor er det viktig å ha gode vaner, sier WWF-leder Bård Vegar Solhjell til VG.

– Burde ta et medansvar

Det finnes i dag fem enorme søppeldynger, ofte kalt søppel-øyer, i verdenshavene. Forskere frykter den sjette er under oppbygging i Barentshavet.

Ifølge rapporten fra WWF, som har fått navnet «The Mediterranian Trap», er 95 prosent av søppelet i det åpne Middelhavet plast. Rapporten er laget i forbindelse med verdens havdag fredag.

– Vi burde ta et medansvar for dette. Plast er et kjempeproblem for livet i havet. Og dette er jo vårt feriehav, så man kan tenke at vi synes det er fint å ha det rent og pent på strendene også, sier Solhjell.

Store plastbiter kan fange, skade, kvele og ta livet av dyr, men forskerne er også bekymret over mikroplasten som slippes ut og blir en del av maten havdyrene spiser.

Ifølge rapporten har 90 prosent av havfuglene i verden nå plast i magen, og det fryktes at det kan øke til 99 prosent innen 2050.

Over 90 prosent av skader på dyr som følge av menneskers forsøpling, er forårsaket av plastforsøpling.

Mener turister kan påvirke positivt

Solhjell mener turister på ferie både kan unngå å bidra så mye til forsøplingen selv, og bidra til at den går ned.

– Jeg tenker at når du drar på besøk til noen, så oppfører du deg minst like bra som hjemme. Plasten øker kraftig når vi er der, derfor er det viktig å ha gode vaner. Tenk på hva som har plast i, og prøv å bruke det der det finnes god avfallssortering, sier han.

Men i mange land rundt Middelhavet, kan avfallssorteringen være mangelfull. Derfor oppfordrer WWF også turistnæringen om å ta et ansvar for situasjonen.

– Turisme er store og kjempeviktige næringer i land som Kroatia, Spania, Tyrkia og Italia. Det betyr at reiseselskaper, flyselskaper og turoperatører har innflytelse. Store norske reiseselskap er en viktig kunde for mange hoteller, sier Solhjell.

Han oppfordrer turistnæringen til å stille krav og be om at plast-problemet håndteres gjennom gode avfallssystemer, og ved å bruke mindre engangsplast.

– Hvis hoteller opplever at kunder spør om resirkulering og hva de kan gjøre for at plastsøppelet ikke havner i havet, så kan det spille en viktig rolle, mener han.