Flomrammet for tredje gang: – Nå vil jeg flytte til fjells

FÅVANG (VG) – Lars Angeltveit frykter at flommen har gjort skader i millionklassen på hytta hans på Kvitfjelltunet i Fåvang. Her står seks hytter under vann og hytta hans er en av dem som er hardest rammet.

– Jeg ble varslet av vaktmesteren på tunet her fredag kveld – og var her lørdag morgen, sier Drøbaksmannen til VG.

Nå holder han på å redde det som reddes kan fra hytta. Angeltveit går i skytteltrafikk mellom bilen og hytta mens han tømmer støvlene sine for vann.

– Nå tømmer jeg hytta for restverdier. Det er ikke første gangen jeg opplever dette. Hytta har vært utsatt for flom tre ganger før. Første gang var i 1995, så i 2011 og 2013. Jeg kjøpte hytta i 2006, sier Lars Angeltveit.

Han forteller at forrige gang hytta ble rammet av flom, kostet det en million kroner å reparere skadene.

– Det kommer nok til å koste omtrent det samme nå. Alle gulv er ødelagt, gipsveggene på badet likeså, kjøkkenet er også ødelagt. Så nå må jeg ha en samtale med forsikringsselskapet om hva vi gjør videre. Jeg kan vel ikke akkurat si at alle gode ting er tre. Men samtidig liker jeg meg veldig godt her, fortsetter Angeltveit.

– Men nå vil jeg flytte til fjells.

Brannvesenet: – Dette er bare trist å se

Rundt om på hytteområdet er brannvesenet i full gang med å sikre de andre flomrammede hyttene. Det første de gjorde å bygge flomsikring ned elven som går langt over sine bredder.

– Dette er bare trist å se, sier beredskapsleder Peer Kleiven i Midt Gudbrandsdal Brannvesen til VG.

Han leder arbeidet sammen et titalls brannmannskaper. De har holdt det gående i Fåvang-området siden morgentimene lørdag.

– Vi klosser opp møbler og inventar i hyttene og sikrer verdiene så godt vi kan, sier Kleven.

Det er et 20-talls hytter på området som ligger like i nærheten av alpinanlegget i Kvitfjell . Det er ikke bare Angelsen som prøver å redde ut verdiene av hytta si. Flere andre er også godt i gang. En av dem er Randi Beate Berge Stenumgård.

På en bilhenger utenfor hytta har hun begynt å stable opp klær og inventar.

– Vi har mange av møblene på klosser og håper at det holder. Nå ser det også ut til at vannet trekker seg litt tilbake, sier hun.

Vannet stiger fortsatt

Fredag kveld ble flomfaren hevet til rødt nivå i Glomma ned til Elverum, og fra lørdag er det ventet at flommen vil gå helt ned til starten av Vorma i Akershus. Flommen har ført til at flere veier har blitt stengt.

Hydrolog Trine Jar Hegdahl i NVE sier at de venter at vannet vil fortsette å stige i løpet av dagen.

– Tilstanden er ganske lik som den var fredag. Vi har hatt en litt raskere stigning i vannstanden i Glomma, og vi tror at det komme en kulminering der i løpet av lørdag eller søndag. Også i Trysilelva har vi hatt en stigning i løpet av natten, og der ser det ut til at det kan bli en gjentagelse av situasjonen fra 2014 . Men det avhenger av hvor mye snø som smelter, sier hun til VG lørdag.

