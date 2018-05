Mistenker brannstiftelse etter to branner i Hattfjelldal

Publisert: 31.05.18 07:24

INNENRIKS 2018-05-31T05:24:15Z

Natt til torsdag brant det i to ubebodde eneboliger med 500 meters mellomrom i Hattfjelldal i Nordland.

– Vi jobber med flere ulike hypoteser. En av dem er at brannene er påsatt, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland-politiet til VG.

Det var i Hattfjelldal i Nordland at de to eneboligene tok fyr. Nødetatene fikk melding om den første brannen like etter klokken tre, mens den andre ble meldt rundt kvart på syv.

Leirvik sier at det er uvanlig at to eneboliger brenner ned med fire timers mellomrom.

– Vi holder likevel alle alternativer åpne, sier han.

Begge eneboligene, som var ubebodd, ble totalskadet i brannene. I den første brannen ble huset og en garasje overtent.

– Vi har fått mer eller mindre kontroll på den siste brannen nå, og setter i gang med etterforskning, sier Leirvik.