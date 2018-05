KRITISK: Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, her under et intervju med VG i april. Foto: Frode Hansen

Grande refser Bøhlers hiphop-utspill: - Ekstremt gammeldags

Publisert: 18.05.18 06:42

Kulturminister Trine Skei Grande (V) reagerer kraftig på Jahn Bøhlers (Ap) utspill om at hiphop og gangster-rap kan ha negativ påvirkning på ungdom.

– Dette er en ekstremt gammeldags tankegang som jeg trodde vi var forbi. Når du forteller en ungdomsgenerasjon at det de liker, er dårlig og negativt, så sier du også til de ungdommene at de er dårlige og negative, sier Grande til Dagsavisen.

Hun reagerer på Bøhlers uttalelser i et intervju med Groruddalens Avis. I intervjuet sier han at rus er ett av svarene på volden i Groruddalen, men at det andre som kommer opp oftest, faktisk er gangster-rapen. Ifølge Grande er hovedproblemet i Groruddalen verken musikk eller religion, men utenforskapet mange føler.

– Gjør avstanden større

Grande sier hun kun har lest intervjuet med Bøhler og at hun ikke har sett hans seneste musikkvideo med låten «Bare glem det». Her synger Bøhler blant annet «du hører gangsterrap, er sinna og vill og går med caps». I sangen oppfordrer Bøhler ungdom til å holde seg unna bråk: «glem alle fiender og ta en sang».

– Bøhler gjør avstanden større. Han gjør at mange ungdommer tenker at de voksne aldri kommer til å forstå, sier Grande.

Jan Bøhler har også tidligere sunget om Groruddalen. Se musikkvideoen hans fra 2014 her:

Bøhler: - Hinsides

Til Dagsavisen understreker Bøhler at han elsker hiphop, men trekker en grense der tekstene hyller ekstrem vold eller kriminalitet ettersom dette kan påvirke de mest utsatte ungdommene.

– Dette er noe mange unge har tatt opp med meg, sier Bøhler til avisen.

Han vil ikke ha på seg at han gjør avstanden til ungdommen større.

– Det er helt hinsides av kulturministeren å mene at hvis man kritiserer innholdet i enkelte ekstreme fenomener innen en sjanger, så er man mot hele sjangeren. Det er som å ville legge lokk på alle debatter om innhold, sier Bøhler.

