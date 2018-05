KJEMPEUTSLIPP: Mens Sporveien anslo oljeutslippet til å være på 20 000 liter, har Oslo brannvesen har allerede samlet opp 35 000 liter. Foto: Frode Hansen

Brannvesenet: Oljeutslippet kan være mye større enn sporveien anslår

Publisert: 31.05.18 15:01 Oppdatert: 31.05.18 15:46

Sporveiens opplyste at oljeutslippet fra anlegget på Ryen kunne være på 20.000 liter fyringsolje. Oslo brannvesen anslår at de til nå har samlet opp om lag 35.000 liter, og venter mer.

Ifølge Oslo Sporveier skal det bare ha vært 20.000 liter fyringsolje som er sluppet ut i den store lekkasjen fra sporvei-anlegget på Ryen.

Sikker på anslaget

Brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brannvesen opplyser nå at det er til nå samlet opp om lag 35.000 liter ren fyringsolje i brannvesenets pumpebiler.

– Hvordan kan dere være så sikre på det anslaget?

– Det er slik at både vann og olje suges opp, men olje vil skille seg ut og legge seg på toppen, så det det forholdsvis lett å se hvor mye den utgjør, opplyste Myroldhaug på et pressemøte på Kongshavn torsdag.

I tillegg kan det fortsatt ligge mye olje i avløpsansystemet i de om lag tre kilometerne kjempelekkasjen har vandret fra Ryen til Oslo havn.

– Når det første regnet kommer, vil vi være klare til å sette inn pumpebilene igjen. Vi har bred erfaring fra tidligere utslipp at da kommer det mer, sier Myroldhaug.

Politietterforskning

Kommunikasjonsdirektør Torgeir Kristiansen i Sporveien beklager på det sterkeste hendelsen. Han sier at de 20.000 literne var et anslag:

– Det ble operert med flere tall onsdag, ett på 80.000 liter, som muligens er basert på tankens størrelse, og som er altfor høyt. Andre anslag er 50.000, som også kan være noe høyt. 20.000 er nok litt lavt, og vi forholder oss nå til opplysningene fra brannvesenet, sier han.

Oslo politidistrikt har startet etterforskning av den omfattende lekkasjen.

– De var her og sikret bevis og foretok avhør onsdag kveld, og har også sperret av et område inne på anlegget her, så dette er ivaretatt, sier han.

Sporveien hadde leid inn to selskaper for å tømme den gamle tanken med fyringsolje på anlegget på Ryen: TT-Teknikk og Norsk Spesialolje AS.

– Vi har ikke kompetanse selv på dette, sier Kristiansen.

Forferdelig

Byråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo sier at kommunen ser svært alvorlig på hendelsen, og at den nå blir etterforsket.

– Oslo havn har et rikt liv og er også rekreasjonsområde for tusener av mennesker. Dette er en forferdelig situasjon, sa hun.

Bellonas Fredrik Hauge, som har varslet at de vil politianmelde hendelsen, hevdet på pressemøtet at tanken som skulle tømmes for gammel fyringsolje for to uker siden ble satt under trykk fordi det var vansker med å få den tømt. Han reagerte på at en tank som ikke var sertifisert på mange år, ble satt under trykk.

Vil fordampe

Brannsjef Myroldhaug mener likevel at utslippet forholdsvis raskt vil fordampe i solvarmen:

– Det er ikke mulig å si hvor raskt, men solen vil være en faktor som gjør at dette forsvinner. Men foreløpig er det både lukt og synlig film – såkalt blueshine – på vannet både her ved Sørenga og Operaen og også ute ved Hovedøya og Bleikøya. Her er det foreløpig stengt for bading, sa Myroldhaug.