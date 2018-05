KRAFTIG RØYKUTVIKLING: Dette bildet er tatt på avstand fra Valaskjold i Sarpsborg. Foto: Jan Tore Ekvall

Rundt 100 evakuert på grunn av brann i Sarpsborg

Publisert: 28.05.18 03:04 Oppdatert: 28.05.18 03:30

INNENRIKS 2018-05-28T01:04:07Z

Over 100 mennesker måtte evakueres da en brann brøt ut i det såkalte Sefa-bygget i Sarpsborg natt til mandag.

Politiet i Øst meldte like etter klokken ett at det var brann i en bygning i St. Nikolas gate i Sarpsborg . Like etter klokken tre, pågår fremdeles slukkingen for fullt. Brannen er i et næringsbygg, men ligger rett ved flere blokker og boliger.

– Det brenner godt i et svært bygg med en del tilstøtende beboerdeler. Brannvesenet prøver å hindre at brannen sprer seg til oppgangene med beboere. Det er rundt 100 personer som er eller holder på å bli evakuert, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til VG like før klokken to.

Kraftig røykutvikling

Også boliger i Glengsgata ble da evakuert, og politiet ba beboere i nærområdet om å lukke vinduer.

– Det er kraftig røykutvikling i hele området, sier operasjonslederen.

Klokken 2.45 forteller innsatsleder i 110-sentralen, Per Håkon Lauritzen, til NTB at de foreløpig ikke har kontroll på brannen.

Brannvesenet i Sarpsborg får bistand fra kollegene i Fredrikstad, Mosseregionen og Rakkestad.

Sarpsborg Arbeiderblads fotograf på stedet forteller at flammene står ti-femten meter til værs. Hele takkonstruksjonen er overtent og er i ferd med å bli utbrent.

Evakueres til sykehjem og hoteller

Like etter klokken tre opplyser operasjonsleder Lorentzen til VG at brannvesenet fremdeles holder på med slokking og håper på å unngå videre spredning.

– Vi har ikke fått nøyaktig antall ennå, men det er nok evakuert over 100 personer. De evakueres til både lokalt sykehjem og hoteller i byen og på Grålum, sier han.

Politiet har ikke fått noen meldinger om personskader. 02.51 melder Brannvesenet på Twitter at det fremdeles brenner godt .

03.19 skriver politiet at hele taket og én etasje på bygget er brent ned. Brannvesenet begynner å få kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i deler av bygget.