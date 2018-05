KRISESITUASJON: Beredskapen for ambulanseflyene i Nord-Norge er sterkt svekket grunnet en konflikt mellom Babcock SAA og Lufttransport om hva som skal skje med pilotene når førstnevnte tar over driften av luftambulansetjenesten i Nord-Norge neste år. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Luftambulansekrisen: Kvinne måtte føde hos fastlegen

Publisert: 08.05.18 16:34 Oppdatert: 08.05.18 16:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-08T14:34:34Z

– Bygdene i Finnmark er de mest sårbare når det er fare for liv og helse, og det er et farlig sjansespill hvis avvikssituasjonen med utmeldte ambulansefly blir langvarig, sier kommuneoverlege Jan Eggesvik i Gamvik og Lebesby i Finnmark.



De siste to ukene har Eggesvik varslet Fylkesmannen i Finnmark om to avvik hvor pasienter ikke kunne transporteres med ambulansefly.

– Vi vil unngå de dramatiske situasjonene. Det er et for stort – og for farlig sjansespill hvis denne avvikssituasjonen blir langvarig, sier han.

Den erfarne legen har tidligere jobbet 30 år som lege i Alta, mens han de siste tre årene har jobbet som kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik.

– Det ene avviket jeg har varslet om handler om en kvinne som hadde behov for ambulansefly hos legevaktlegen i Nordkyn i halv-sekstiden på natten. Det ble da gitt beskjed om at det ikke var mulig med fly før fire timer senere. Fødselen gikk i tillegg fortere enn først antatt, så det endte med at hun fødte hos fastlegen. Ambulansehelikopteret landet omtrent på tidspunktet for fødselen. Det gikk altså bra, men det er et brudd på den beredskapen vi skal ha, sier han.

Saken om kvinnen som måtte føde hos fastlegen ble først omtalt av iFinnmark.

Han understreker at normalsituasjonen vanligvis er at man klarer å få fraktet et slikt medisinsk tilfelle til sykehus innen én til halvannen time.

– Vi kan ikke godta eller risikere at slike avvik blir hyppige. Alt gikk bra med mor og barn, men risikoen for at noe skal gå galt øker når det ikke er fødestue eller sikring på fødsel til stede, sier han.

– Livsnerve for likebehandling

Mandag kveld gikk 17 Finnmark-kommuner sammen i et brev adressert til helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor de beskriver situasjonen som uholdbar. I brevet trekker de også frem situasjonen med den førstegangsfødende kvinnen.

«Alle parter må prise seg lykkelig for at den fødende kvinnen på Nordkyn ikke hadde alvorlige komplikasjoner i sitt svangerskap, og dermed var i stand til å gjennomføre fødselen lokalt med bistand fra fastlege. Eventuelle komplikasjoner kunne imidlertid ha resultert i dødsfall for både mor og barn» , sto det i brevet signert både Vest-Finnmark regionråd og Øst-Finnmark regionråd.

– Ambulanseflyene er livsnerven for likebehandling i helsevesenet i Finnmark. Her er det 34 mil til nærmeste sykehus, og det er ikke mulig å sette de lokale ambulansebilene til oppdrag som medfører at de er borte i 10–12 timer. Jeg er selv oppvokst i Oslo hvor det å komme seg raskt til sykehus er en selvfølge for folk flest, og jeg tror ikke man kan skjønne hvor store avstandene er her oppe før man er her, sier kommuneoverlege Eggesvik til VG.

Det andre avviket som han har varslet om var en alvorlig hjertesyk pasient med brystsmerter, og mistanke om nytt hjerteinfarkt og alle ambulansefly i Finnmark sto på bakken.

– Alt gikk bra da også. Vi behandlet pasienten på legesenteret, men slike tilfeller skal ha mulighet til å behandles på sykehus, sier Eggesvik.

Økt risiko for alvorlige hendelser

Han viser til at det i vinter var flere dager på rad hvor ambulansefly ikke var noen mulighet – på grunn av uvær og stengte veier:

– Både vi leger og befolkningen vet at når alt er stengt, så er det stengt. Slike situasjoner er det ingen som kan gjøre noe med. Vi har utstyr og medikamenter, og vi kan kontakte sykehuslegene. Vi kan få til mye, men da regnes det ikke som avvik, og det er ikke på grunn av utmeldte ambulansefly. Det som nå er trusselen er at omfanget av avvikene mangedobles og risikoen for virkelig alvorlige hendelser øker, sier han.

Kommunelege i Loppa og medlem i helseforetakenes ambulanseflyutvalg, Olav Gunnar Ballo, sier at ambulanseflykrisen har skapt krisestemning blant pasienter, befolkningen og helsepersonell.

– Det er en svært dramatisk situasjon. De viktigste hjelpemidlene for å yte god helsehjelp blir tatt bort slik situasjonen er nå, sier han til VG.

Han viser til at det allerede har vært flere konkrete hendelser hvor pasienter ikke har kommet seg av gårde.

– Jeg har hørt rapporter fra flere steder om at behandlinger som kan være livsforlengende – og i ytterste konsekvens livreddende, ikke har vært tilgjengelig for pasienter nettopp fordi ambulansefly ikke har vært tilgjengelig. Det er ikke noe som er mer dramatisk enn det, sier Ballo.

Dramatisk

Han mener den nåværende situasjonen står i sterk kontrast til hva som tidligere er blitt sagt fra myndighetene om at Finnmark skal få likbehandling som andre steder i landet.

– Det er tidsavhengige behandlinger som det ikke er mulig å gi om ventetiden for transport til sykehus blir for lang, eller man ikke når frem i tide. Det gjelder for eksempel PCI-behandling av blodpropper, sier han.

Han sier at Loppa kommune ikke er hardest rammet av situasjonen med utmeldte ambulansefly, men at det er dramatisk for alle kystkommunene i Finnmark med småflyplasser.

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig situasjon der det blir samtidskonflikter, og ambulanseflyet må velge mellom to pasienter som begge har behov for akutt hjelp. Jeg er veldig bekymret for situasjonen, sier fastlege ved Kirkenes legesenter, Espen Rafaelsen.

Legen forteller at det allerede har oppstått situasjoner der pasienter har ventet for lenge før de har blitt sendt til sykehuset i Tromsø.

– Får noen et hjerteinfarkt, er både utstyret og den beste ekspertisen i Tromsø. I løpet av den siste tiden har det vært hjertepasienter her i Kirkenes som har måttet vente på å bli sendt dit.

Mandag kveld var det ikke noen operative ambulansefly i Finnmark.

Bekymret

– To av fem ambulansefly er operative i kveld, ett i Tromsø og ett i Bodø. I en sånn situasjon er det ekkelt å tenke på at det plutselig kan komme inn et barn som ikke har respondert på behandlingen jeg har gitt, og som må sendes videre – men så har det oppstått andre situasjoner som gjør at barnet må vente, sa Rafaelsen til VG mandag kveld.

– Før eller siden vil det skje to eller flere alvorlige hendelser samtidig, som gjør at man ikke klarere å redde begge pasientene. Det som gjør situasjonen ekkel, er at dette ser ut til å vedvare i lang tid fremover. Bekymringen for at liv går tapt er i høyeste grad reel, sier han.

Rafaelsen forteller at han også er bekymret for behandlingen av pasienter med psykose, som trenger akutt hjelp i Tromsø.

– Vi bruker luftambulanse til frakting av disse pasientene, som må eskorteres av politiet. Psykosepasienter blir lagt inn på tvang ved Åsgård sykehus i Tromsø. Disse vil bli nedprioriterte om det oppstår livstruende situasjoner andre steder, som skaper et dårlig sikkerhetstilbud til både pasientene og befolkningen, sier han.

Varslet tiltak

I en pressemelding mandag kveld skriver Luftambulansetjenesten HF at de har kartlagt tiltak som kan aktiveres etter behov for å styrke beredskapen.

Innleie av en Beech propellfly med besetning som skal være tilgjengelig på dagtid, to helikopter fra Forsvaret med blant annet medisinsk innredning om bord, innleie av ambulansejet er blant tiltakene. De skriver også at to nye ambulansehelikopter kan settes inn i løpet av juni.

– Vi arbeider nå kontinuerlig med å sikre en god beredskap i hele landet og i Finnmark spesielt. Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.

I pressemeldingen opplyses det også at Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov, og UNN bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten.