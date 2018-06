Her er en gatehund avbildet i den spanske byen Jerez de los Caballeros i 2006. Foto: Jon Magnus, VG

Mattilsynet stopper gatehundimport

NTB

Publisert: 13.06.18 13:12

INNENRIKS 2018-06-13T11:12:17Z

Mattilsynet setter nå foten ned og forbyr import av gatehunder til Norge. Tilsynet mener slik import, uansett hvor velment den er, truer dyre- og folkehelsen.

For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innfører derfor Mattilsynet , på oppdrag fra Stortinget, en innstramming som skal stanse importen av gatehunder til Norge.

– Vi forstår svært godt at mange ønsker å hjelpe disse hundene, men risikoen er altfor stor. Potensielt dødelige sykdommer som rabies og revens dvergbendelorm kan følge med på reisen selv om hunden er vaksinert og har alle papirer i orden, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Til tross for gjentatte advarsler i flere år fra fagmiljøene, så har importen av gatehunder likevel fortsatt.

Lyst på hund? Slik finner du hunden som passer deg:

Alvorlige sykdommer

– Mange forbarmer seg over hunder de møter på gaten i ferien. Det de ikke ser er virusene, parasittene og bakteriene disse hundene bærer på. Sykdommene kan være vanskelige å oppdage og å behandle, og utfallet for hunden kan i verste fall være dødelig, understreker Baalsrud.

Fikk du med deg: Henter hunder i privatfly for å redde dem fra avliving

Det er i Norge oppdaget flere tilfeller av alvorlige sykdommer og parasitter hos importerte gatehunder. Enkelte av disse kan også forårsake sykdom hos mennesker.

– Vår oppfordring har i lang tid vært at folk må hjelpe hundene i hjemlandet. Den oppfordringen har dessverre ikke hatt noen effekt. Derfor strammes nå praktiseringen av regelverket kraftig inn. I praksis vil det nå si at det ikke er mulig å hente en gatehund til Norge, sier Baalsrud.

Ikke alle hunder er like heldige med utseende - i 2016 ble denne kåret til «verdens styggeste»:

Ingen konsekvenser for ferieturen

De nye reglene vil ikke få konsekvenser for dem som reiser på ferie med hundene sine, eller for seriøse oppdrettere, men fra og med 1. juli må du dokumentere at hunden du skal ta med til Norge har vært i ditt eie og under din kontroll i minst seks måneder.

Innstrammingen av regelverket innebærer at gatehunder heller ikke lenger anses som handelsdyr. I praksis vil dette si at det ikke er mulig å ta med seg gatehunder til Norge.

I 2016 kom snaut 400 gatehunder til Norge som kommersiell import. I tillegg importeres mange tidligere løshunder privat av sine nye eiere. I fjor var det en høring i Stortinget om et forbud, der særlig veterinærene gikk sterkt inn for dette.