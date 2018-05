FOR VARMT: Bjørn Dahl på Mellemdahl er viden kjent for gode jordbær. Han og resten av jordbærbøndene på Østlandet ønsker seg temperaturfall. Foto: Christian Clausen, Østlandets Blad

Jordbærbonden: - Ønsker meg 10 grader lavere temperatur

Publisert: 26.05.18 14:41 Oppdatert: 26.05.18 15:43

Han vanner så mye han klarer, men ser at jordbærplantene stresser i varmen. Nå frykter jordbærbøndene at sesongen blir kort og bærene små.

– Jeg ønsker meg 10 grader lavere temperatur og rotbløyte. Vil også gjerne ha regn i et par dager. Det hadde vært bra for jordbærsesongen, sier Bjørn Dahl i Frogn.

For mens vi hopper i sjøen og kjøler oss ned i den varmeste maimåneden som noen ganger er målt på Østlandet, går jordbærbøndene og ønsker seg noe helt annet:

Kjøler ned plantene med dusj

– 18 grader og regn i noen dager, sier Sondre Austein på Brunlanes ved Larvik når vi spør om ønskeværet akkurat nå. Han ser det samme som kollegaen ikke langt fra Drøbak.

Jordbærsorten Flair, som han dyrker i plasttuneller, er allerede ute i BAMAs marked.

– Jeg kjøler dem ned ved å dusje dem med vann inne i tunellene, sier Austein.

På jordene står andre jordbærsorter og steker i sola.

– Vi lå på etterskudd etter den lange vinteren, men det er tatt igjen nå, sier bonden på Austein Gård.

Plantene stresser

Både han og Bjørn Dahl som har åkrene sine på gården Mellemdal, innser at alt tyder på at varmen vil prege sesongen for bærene. Finværet og varmen skal i alle fall vare en uke til.

– Overlevelsen etter den snørike vinteren var veldig god. Det er alltid spennende etter vinteren og det så veldig bra ut. I den varmen vi har nå, blir jordbærplantene stresset. Det passer dem dårlig fysiologisk. De vokser for fort og modnes for raskt. Vi kan få en kort sesong med små, bløte bær, spår Bjørn Dahl.

I Lier konstaterer jordbærprodusent Marius Egge at sopp i den viktige fasen etter blomstringen ikke blir et problem i år.

– Det er for tørt for soppen. I den fasen plantene er i nå, er det viktigste å sørge for god vekst. Vi vanner overalt og det er mye bær på gang. Men de kan bli små. Fortsetter varmen, kan sesongen bli kort og dermed blir prisene dårlige.

Jordbærene vil være på markedet mellom 15. og 25. juni.

Ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt spiser vi mellom 4,5 og 5 tonn norske jordbær i løpet av sesongen. Medregnet importerte bær, vil det si ca 10 kurver per person i året. Plantene liker seg best i rundt 20 grader og sol.