TILTALT FOR DRAP: Den nå 16 år gamle jenta er tiltalt for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk to personer på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad, VG

Drapet på Sørlandssenteret: - Fremstår meningsløst og uforståelig

Publisert: 04.06.18 09:36 Oppdatert: 04.06.18 10:24

INNENRIKS 2018-06-04T07:36:34Z

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Statsadvokaten Jan Tallaksen mener at 16-åringen som er tiltalt for drap på Marie Skuland (17) på Sørlandssenteret i fjor sommer, har hatt planer om å drepe.

– Drapet på Marie Skuland fremstår meningsløst og uforståelig. I løpet av noen små minutter ble tilværelsen for avdøde og fornærmede snudd opp ned, det samme for familien og etterlatte. Det som skjedde på Sørlandssenteret berørte hele byen den sommerettermiddagen i fjor.

Det sa aktor Jan Tallaksen under sitt innledningsforedrag i Kristiansand tingrett.

Det var stort politioppbud da 16-åringen ankom rettslokalet iført håndjern. Fem politibetjenter er tilstede i salen under første rettsdag. Den tiltalte jenta fremstår svært preget, hun kikker ned i bordet foran seg mens hun biter negler, gråter og vipper på stolen.

Da statsadvokaten leste opp tiltalen mot henne, erkjente hun delvis straffskyld for drap og drapsforsøk. Hun har tidligere erkjent de faktiske forhold, men ikke erkjent straffskyld.

– For oss som står utenfor er det vanskelig å skjønne den smerten som de etterlatte opplevde, opplever og som aldri vil gå bort, fortsetter Tallaksen.

Flere av de pårørende til både drepte Marie Skuland (17) og fornærmede Christine Aaneland er tilstede for å følge saken fra salen. De fremstår også svært preget av saken.

Mener drapet er planlagt

Statsadvokaten mener at 16-åringen har planlagt å drepe, noe de mener støttes av blant annet tekniske bevis som har kommet frem i etterforskningen.

– Påtalemyndigheten ser at tiltalte i forkant har fått ideer og planlagt det som skulle skje, om ikke alle elementer i detalj. Vi ser dette som en planlagt handling, og ikke en impulshandling, sier aktor Tallaksen.

Tallaksen mener denne teorien blant annet støttes av søk på internett i forkant av drapet. På drapsdagen 26. juli skal jenta ha gått inn på nettstedet lommelegen.no da hun våknet om morgenen. Der skal hun ha lest om knivstikking , og hvor det er mest alvorlig å stikke en person. Noen timer senere dro hun til Sørlandssenteret.

Der stjal hun en kokkekniv på Coop Obs som hun brukte til å drepe 17 år gamle Marie Skuland , som var sommervikar i butikken. Hun knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland, som sto i selvbetjeningskassen i butikken.

Begge var i live da de ble fraktet til sykehus, men Skuland døde noen timer senere. Aaneland ble påført kritiske skader, men overlevde etter flere ukers behandling på sykehus.

16-åringens forsvarer, Hege Klem, mener derimot at hennes klient ikke hadde planer om å drepe, men at knivstikkingen var et desperat rop om hjelp.

– Hun har forklart at hun aldri har ment å drepe noen, og mener hun skulle stikke dem uten at de skulle dø. Derfor kan hun ikke straffes for drap eller drapsforsøk, og derfor erkjenner hun straffskyld for grov kroppsskade, sier hun.

Flyttet 17 ganger

Den drapstiltalte 16-åringen har en lang historie i barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien, hvor 24 ulike instanser har vært involvert.

Fem måneder før drapet på Sørlandssenteret, skrev den daværende 15-åringen et langt leserinnlegg hvor hun fortalte om sin fortid med psykiske lidelser og gjentatte selvmordsforsøk.

Det ble igangsatt omfattende undersøkelser av hjelpeapparatet rundt den 15 år gamle jenta. I februar konkluderte Fylkesmannen med at både barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten har brutt loven på flere punkter i møte med jenta.

Det siste året før drapet ble 16-åringen flyttet hele 17 ganger mellom ulike private og statlige institusjoner. 11 av disse skjedde det siste halvåret før drapet.