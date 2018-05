Arbeidsministeren: Disse shortsene kan du bruke på jobb

Publisert: 30.05.18 19:48 Oppdatert: 30.05.18 21:10

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) tar på strak arm og med glimt i øyet på seg jobben som VGs «shorts-politi». Hun vurderer ti sommerlige arbeidsantrekk. Noen får tommelen opp - andre blir slaktet.

– Du sa da jeg tiltrådte at jeg ville få mange spennende oppgaver. Jeg har fått det bekreftet i dag, sier en lettere betenkt Fredrik Tronhuus, Hauglies politiske rådgiver:

Når sjefen skal ha det gøy på jobben med VG, er det han som får det tunge ansvaret å være mannequin:

Den neste timen skal han gå ut og inn av statsrådens kontor, med stadig nye klær, først lettere usikker, men etterhvert så bra som en modell kan gjøre det.

– Hvor går grensen?

– Jeg har jo fulgt debatten som går om shorts på jobben, sier arbeidsministeren:

– Det er ikke et unaturlig tema når det er så varmt i mange deler av landet som nå.

– Hvor går grensen?

– Det kommer selvfølgelig an på jobben, men jobber du på kontor og skal på besøk til kunder eller andre - eller får besøk - da passer det bedre med lang bukse. Det du må tenke på, er at du ikke skal svekke tilliten til deg selv eller til bedriften din gjennom måten du er kledt på.

– Det er er ofte smart å kle seg litt opp heller enn litt ned, hvis man treffer eksterne i jobbsammenheng?

– Ja, det er en god regel.

– Hva med de som har en jobb hvor de ikke er ute og møter noen eksterne eller får eksternt besøk: Da er shorts greiere?

– Ja, det er jeg enig i. Men det går grenser, sier hun, før vi tester dem:

Ni shortser ligger på naborommet, hvor Tronhuus først kommer ut i klærne han bruker til vanlig: Ulastelig antrukket i skjorte og dress.

– Ja, takk: Du er veldig fin og antrekket passer utmerket her på jobben i dag, sier hun ikke veldig overraskende, før vi sender ham ut igjen.



– Nei, nei, nei

Han kommer inn igjen i en fotballshorts.

– Nei, nei, nei, den kan du ikke gå i, nærmest roper hun.

– Det blir ikke bedre når han kommer inn igjen i en annen fotballshorts med Manchester United-merke.

– Du skal ikke se bort i fra at endel menn som holder med ManUnited , Liverpool eller Brann, synes det er et festantrekk?

– Det går ikke på jobb. Kanskje hvis du er badevakt eller førskolelærer og har med barna på stranda. Eller; er fotballspiller, sier Hauglie.

Han kommer inn i stadig flere shortstyper. Noen får tommelen opp, andre ned (se nederst i saken).

Tronhuus kommer inn i en brun, halvlang chinos-shorts.

– Den er veldig fin. Jeg mener den kan brukes de fleste steder. Kanskje ikke på møter her i departementet, men den er lang nok og en flott shorts til jobb, der det er mulighet for å bruke det.

Jeans til besvær

En liknende shorts får tommelen ned, fordi den er for kort.

Hun er veldig i tvil når han kommer i en jeans-shorts med frynsete kanter nederst.

– Jeg gir under tvil tommelen opp: Når man kler seg som Fredrik her, med fin blå skjorte og sko, så gir det en helhet som jeg tror vil fungere mange steder.

– På et lærerværelse?

– Jeg vet at shortsdebatten også foregår på landets lærerværelser, og det er sikkert en del lærere som går i jeansshorts. Samtidig er det en del som går i dressjakke. Det er ulike kulturer; det er nok viktig at man er kledd på en måte som ikke skaper sterke reaksjoner.

Kvinneklær

Selv går hun i bukse i dag, men sier hun ofte varierer med skjørt/kjole.

– Det er litt lettere for dere kvinner, som kan velge så lette klær i varmen?

– Ja, det er jo det, men det er ting å passe på også for oss kvinner.

– Ikke miniskjørt?

– Det er viktig å ta hensyn til både lengden på skjørtet og utringningen. Du bør tenke gjennom om skjørtet eller utringningen støter noen eller at antrekket gjør at det er noen som ikke vil ta deg seriøst: Når du jobber, representerer du ikke bare deg selv. Jeg pleier å si at det du har på deg skal være helt, pent og rent.

PS: Hauglie sa at hun ikke regnet med at vi ville finne særlig mange med shorts i statsrådetasjen hennes. Men da vi gikk, stakk vi nesen innom ett kontor: Der satt en vel antrukket byråkrat - i shorts.