Gir alle ansatte 100.000 kroner i julebonus

Rundt 100 ansatte i Ellingsen Seafood kan glede seg over en julebonus litt utenom det vanlige.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først. Ellingsen Seafood, som er et havbruksselskap, har besluttet å gi sine ansatte cirka tilsammen ti millioner kroner i julebonus.

– I år valgte vi å kline til med en god bonus. Det syns jeg er hyggelig å kunne gi til noen som virkelig fortjener det, sier daglig leder Line Ellingsen ved Ellingsen Seafood til VG.

Styret bestemte seg i desember for å gi de ansatte en fin julebonus. Det er snakk om rundt 100 ansatte, som kan glede seg over en bonus på 100.000 kroner hver.

– Det har vært et veldig godt år for oss som selskap. Derfor er det hyggelig med en økonomisk påskjønnelse til de ansatte, sier hun.

Ellingsen forteller at de ansatte er meget fornøyd.

– Som jeg har sagt tidligere, er vi opptatt av å være en god arbeidsgiver også andre dager i året. Men julen er jo ekstra spesiell, sier Ellingsen, som også skryter over de ansattes innsats i bedriften.

Ellingsen har vært daglig leder av den familieeide bedriften siden 1997. Bedriften har delt ut bonuser ved tidligere anledninger, men ikke av samme størrelse.

– Det har vært et godt produksjonsår. Det er godt å se at systematisk jobbing for å hindre påslag av lakselus fungerer, sier hun.

Ellingsen Seafood er et havbruksselskap med fokus på oppdrett, slakting, salg og eksport av laks. Bedriften driver med produksjon blant annet i Vågan, Flakstad, Tjeldsund, Hadsel, Lødingen og Tysfjord kommune.

