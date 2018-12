– PINE: Gisle Meininger Saudland i energi- og miljøkomiteen for Frp mener tiltakene vil gå ut over folk flest. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Frp ut mot Venstres klimakrav: – Må slutte å pine innbyggerne

INNENRIKS 2018-12-10T14:25:48Z

Venstre krever økte utslippskutt når regjeringspartiene nå skal forhandle om samarbeid med KrF, men Frps miljøpolitiske talspersoner mener regjeringens klimasatsing er god nok.

Publisert: 10.12.18 15:25 Oppdatert: 10.12.18 16:44

– Nå må vi slutte å pine innbyggerne med nye påbud, forbud og avgifter. Det betyr bare enda mer av ineffektive klimatiltak som elbiler, dyrere drivstoff, flykvoter og kjøttfrie kantinedager, sier miljøpolitisk talsperson i Frp, Gisle Meininger Saudland.

– Norge slipper ut så lite at vi må begynne å diskutere elefanten i rommet og det er blant annet at Kina åpner kullkraftverk på løpende bånd. Norges beste klimatiltak er å hjelpe Europa med å stenge sine kullkraftverk ved å tilby dem norsk gass, legger han til.

Mer ambisiøs klimapolitikk

Landsstyret i Venstre gikk søndag inn for flere punkter, med mål om en mer ambisiøs klimapolitikk i det som kan bli en ny regjeringsplattform mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Dette er Venstres klimamål i forhandlingene At Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050. For å nå dette målet må det norske 2030-målet økes til minst 55 prosent kutt innenlands.

Gjennomføre en nullutslippsutredning som kommer med helhetlige forslag til tiltak og virkemidler for å få utslippene ned til null innen 2050.

Innføre et sterkere institusjonelt rammeverk rundt norsk klimapolitikk med et uavhengig klimaråd, rapportering på klimakonsekvenser av alle politiske vedtak og styrking av klimabudsjetteringen i statsbudsjettet.

Lage en nasjonal plan for omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet og bidra til at de skal lykkes med omstillingen.

Ha en gjennomgående CO₂-avgift på 1000 kr per tonn.

Etablere nye virkemidler som f.eks. en MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen, der både kutt i kWh og i kg redusert CO₂ premieres for både privat næringsliv og i offentlige anskaffelser.

Åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i unoterte aksjer og fornybar energi.

Øke støtten til fornybar energi i utviklingsland og til klimafinansiering gjennom FN.

Utrede en avgift som legges på forbruk med stort miljøavtrykk, som motsvares med andre avgiftslettelser.

Øke støtten til forskning på nullutslippsteknologi.

Oppskalere ordninger som Enova og Nysnø.

Sørge for at miljøvennlige innkjøp alltid blir prioritert i offentlige anskaffelser

Teste ut fullskala karbonfangst og – lagring (CCS) i samarbeid med næringslivet

Innføre permanent vern mot petroleumsaktivitet i sårbare og særlig verdifulle områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark, iskanten, polarfronten, særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Barentshavet og Barentshavet nordøst.

gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen.

avskaffe ordningen med konsesjonsrunder og begrense bruken av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

Flytte planavdelingen tilbake til Klima- og miljødepartementet.

Innføre avgift på gruveavfall.

Øke bestandsmålene for de store rovdyrene.

Verne 10 % av alle naturtyper og 7 % av naturverdiene.

Følge opp naturmangfoldsmeldingen.

Blant kravene er å øke det norske 2030-målet til minst 55 prosent klimakutt innenlands, en Co₂-avgift på 1000 kroner per tonn, permanent vern mot oljevirksomhet i sårbare områder som Lofoten og Vesterålen og fjerne leterefusjonsordningen.

– Jeløya-plattformen er utdatert ut fra den siste rapporten fra FNs klimapanel. Vi må skjerpe kravene i lys av den rapporten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

– Venstre er allerede i regjering

Hans partikollega i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Halleland (Frp), er enig;

– Vi tar klima på alvor, men å pålegge krav som gjør at næringslivet forlater Norge og Europa er ingen tjent med, sier Halleland.

– Jeløya-plattformen er under et år gammel og har stor satsing på klima. Jeg tror Venstre må ta inn over seg at det er KrF som skal inn i regjering, Venstre er der allerede, sier han.

– Handler om å være realistisk

– Skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, må de globale utslippene kuttes ned mot null innen midten av århundret. Med rikelig tilgang til grønn, fornybar energi har Norge en unik mulighet til å være et foregangsland, svarer Venstres Guri Melby.

Melby viser til blant annet eksempler i Sverige, der Co₂-avgiften er på det nivået Venstre foreslår, der hun sier utslippene går mye raskere ned enn i Norge.

– Dette handler ikke om å plage folk, men om å være realistiske, påpeker hun.

Ropstad (KrF): – Må kutte utslippene betydelig

Melby mener det er åpent for Venstre å komme med nye mål i nye forhandlinger.

– Vi er fire partier som skal forhandle om en ny regjeringsplattform, og dette er et tema vi regner med KrF vil kjempe sammen med oss om å løfte i disse forhandlingene.

Dette bekrefter KrFs Kjell Ingolf Ropstad på SMS til VG:

– Vi tar jo ikke forhandlingene gjennom mediene, men KrF sitt klare mål er en mer offensiv klimapolitikk som kutter utslippene betydelig mer fremover, sier Ropstad.

– For Frp er klima viktig, men alle tiltak som vi vil innføre skal basere seg på resultatene vi oppnår, ikke symbolene, sier Halleland (Frp).

– Er det ikke åpent også for Venstre å forhandle, når fire partier nå skal møtes til samtaler?

– Jo da, det vil bli en ny plattform og det vil være åpent for alle å komme med ny politikk, men vi har allerede inngått mange kompromisser på dette feltet, jeg tror det er vanskelig for mange parter å gå så mye lenger.

– Også KrF ønsker en mer offensiv klimapolitikk, mener du det er uaktuelt for Frp å gå med på nye krav?

– I slike forhandlinger må alle gi og ta. Det har ingen hensikt å presse noen av partene over kanten. Det vil helt sikker komme krav som blir innfridd fra alle partiene om de passer seg for denne kanten da, sier Halleland.