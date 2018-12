OMKOM: Eid kommune har vært i sorg etter at to kvinner omkom torsdag. Foto: Siri Kolseth

Dødsulykken i Eid: Strekningen burde hatt rekkverk, ifølge Vegvesen-rapport

I en rapport fra mars i år påpekte Vegvesenet behovet for rekkverk på strekningen der to kvinner mistet livet i Eid kommune.

Tredje juledag ble Marit Johanne Røed Sundal (57) og Anne Elise Sæthre (63) påkjørt av en bilist på gangveien ved riksvei 15 i Kjølsdalen mellom Nordfjordeid og Måløy.

Kvinnene døde kort tid etter som følge av skadene. En mann i 50-årene er siktet for uaktsomt drap etter å ha kjørt på de to kvinnene. Han er fredag kveld ikke avhørt ennå.

I en rapport fra mars 2018, som VG har fått delvis innsyn i, står det at Statens Vegvesen «registrerer et behov for rekkverk» i området der de to ble påkjørt.

– Nye krav tilsier at det bør være rekkverk på hele den strekningen til dette krysset hvor ulykken skjedde Dette gjelder ikke bare i området langs gang- og sykkelveien, men også på en strekning der det er fare for utforkjøring mot fjell, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, til VG.

Han forteller at det etter rapporten i mars ble opprettet en bestilling hos Statens Vegvesen med tanke på å starte arbeidet med prosjektering av rekkverk på strekningen. En normal saksgang vil bety at man kan starte arbeidet med rekkverket i 2019 eller 2020, hvis man får bevilgninger.

– Ville et slikt rekkverk kunne ha forhindret dødsulykken torsdag?

– Det kan jeg ikke svare på før ulykkesrapporten er ferdig. Utgangspunktet for et slikt rekkverk er jo at det vil bøye seg ved en påkjørsel. Dette for å kunne absorbere kreftene ved bil og av hensyn til de som sitter i bilen. Det er viktig at rekkverket har en viss mykhet.

– Vil dødsulykken ha noen innvirkning på vurderingen av behovet for rekkverk ved budsjettforhandlingen og videre prioritering?

– Hvis strekningen er ulykkesutsatt, så vil den kunne få høyere prioritering. Dette avhenger av mønsteret i ulykken og hvilke tiltak som vil være naturlig å iverksette. Det er derfor vanskelig å svare på om denne strekningen vil bli prioritert høyere før analysen av ulykken er ferdigstilt, sier Finden.

Etterlyst bedre sikkerhetstiltak

Rektor ved Kjøldalen Montessoriskule, Thomas Hals, forteller til VG at flere av barna ved skolen må gå på gangveien der ulykken skjedde for å komme seg til og fra skolen.

– Bedre sikkerhetstiltak på veien, som for eksempel et rekkverk, er noe vi har spilt inn til Vegvesenet helt tilbake til 2015. Eid kommune har følt at veien ikke har vært trygg nok, spesielt for barn som er så små at de ikke har noen vurderingsevne i trafikken. Det er rart at man bygger gang- og sykkelveier langs en 80-sone uten å fysisk skille gangveien fra bilveien, sier Hals.

Han forteller at ulykken har forsterket ønsket blant foreldrene til barna ved skolen om ytterligere sikkerhetstiltak.

– Frykten for at noe skal skje langs gangveien, har blitt forsterket etter den tragiske hendelsen. Dette er en bygd i vekst der flere og flere etablerer seg med familie. Vi har forståelse for at veiarbeid tar tid å forvalte, men tidsperspektivet fra da vi begynte å melde fra, har vært urovekkende langt, sier han.

Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, bekrefter også skolens bekymring.

– Det jeg vet, er at det har vært innspill fra skolen i Kjølsdalen. De har etterlyst ytterligere trafikktiltak, blant annet rekkverk, med støtte fra kommunen. Dette har vært en sak kommunen har spilt inn til Vegvesenet, sier Bjørlo.

Finden kjenner ikke til de konkrete innspillene, men understreker at det er meldt inn behov for flere nye tiltak.

– Det går ikke på vilje, men bevilgninger. På denne strekningen på riksvei 15 er det flere områder Statens Vegvesen mener har behov for tiltak. Krysset der ulykken skjedde, kan helt sikkert bli bedre. Men vi mener det er et oversiktlig kryss og det er gjort en del tiltak, samt at det er meldt inn behov for flere nye tiltak.