1 av 4 BOMBEFUNN: Lokalt politi fikk bistand fra bombegruppa etter funn av en mistenkelig gjenstand i en bil. Fredrik Rimork Wiig / wiigfoto.com

Rørbombe funnet i Larvik

Publisert: 05.07.18 17:06 Oppdatert: 05.07.18 17:39

En rørbombe ble torsdag funnet i en stjålet bil i Larvik. Bombegruppa planlegger å destruere bomben i kveld.

Politiet i Sør-Øst opplyser på Twitter at en rørbombe er funnet i en bil i Larvik. Bombegruppa vil forsøke å destruere bomben i kveld, melder politiet.

Bomben ble funnet i en varebil like før klokken to i natt. Bilen ble stoppet etter at en patrulje hadde observert en kjenning av politiet på en bensinstasjon i nærheten.

Til VG opplyser politiet at en kvinne og to menn satt i bilen. Disse er nå pågrepet.

– Bombegruppen sier at det er en farlig gjenstand. Vi satser på at den destrueres i dag, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Under ransaking av bilen fant politiet rørbomben, sier operasjonslederen.

En rørbombe er et lukket rør fylt med eksplosiver.

Foreløpig ingen evakuering

Ifølge Østlandsposten ble varebilen tauet til Larvik Rednings lokaler på Bommestad utenfor Larvik. Overfor ØP melder politiet på stedet at det vil ta tid før de nødvendige undersøkelsene kan gjennomføres.

– Vi vil vurdere hva vil skal gjøre videre, men foreløpig er det ikke besluttet noen form for evakuering i området eller stenging av nærliggende veier, sier innsatsleder Svenn Arne Heian til ØP torsdag ettermiddag.