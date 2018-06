Sommerværet er tilbake i sør, men i Nord-Norge er det varslet regn, vind og lave temperaturer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Strålende sommervær i Sør-Norge – nedbør og vind i nord

Publisert: 25.06.18 11:32 Oppdatert: 25.06.18 11:59

Skolebarn over hele landet har sin første uke med sommerferie, men ikke alle vil kunne bade i sol og sommervær. Værforskjellene mellom landsdelene er store.

Flere steder østafjells vil det være mellom 25 og 30 varmegrader de kommende dagene. Enkelte steder vil også få enda varmere vær, opplyser vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Avbrudd i helgen

– Alt i alt vil det være ordentlig sommervær i disse områdene, sier Løvdahl, som tilføyer at det fine sommerværet vil få et lite avbrudd i helgen.

– Da kan det bli litt vind og nedbør, med noe lavere temperaturer.

Vestlandet sør for Stad vil de neste dagene få et høytrykk fra De britiske øyer. Været vil variere avhengig av vindretning. Stort sett vil det her være pent vær og temperaturer rundt 25 grader. Mot slutten av uken er det imidlertid varslet nedbør.

– Det er forbigående og vil bli et lite avbrudd fra penværet, sier meteorologen.

Også i Midt-Norge kan pent vær, sol og stigende temperaturer bli erstattet av nedbør og skydekke når helgen nærmer seg.

Ruskevær i nord

Nord-Norge har ikke sett mye til sommerværet i år, og heller ikke denne uken ser det ut til å forandre seg. Både i Nordland og Troms er det ventet vind, nedbør og temperaturer rundt 5 til 10 grader.

– I Nord-Norge vil det imidlertid være best vær i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Der er det ventet lavtrykk og temperaturer som kan komme helt opp til 20 grader, sier Løvdahl.