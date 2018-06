KALD DUSJ: Quentin (10), Jonas (8) og Armand Melly (12) fra Sveits kjøler seg ned ved en vannfontene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Melder om tropevarme de neste dagene

Christina Cantero

Carina Hunshamar

Publisert: 26.06.18 23:14

INNENRIKS 2018-06-26T21:14:25Z

De neste dagene er det ventet temperaturer på mer enn 30 grader enkelte steder i Sør-Norge.

Med 27 grader og stekende sol koker det i Oslo-gatene tirsdag. I Universitetsparken har britiske Chris Davis funnet seg en kjølig plass i skyggen.

– Jeg skjønner ikke at ikke flere gjør det samme, smiler Davis, som er i Oslo i forbindelse med et familiebesøk.

Like bortenfor leker brødrene Quentin (10), Jonas (8) og Armand Melly (12) fra Sveits ved en vannfontene.

– Vi må drikke mye vann nå som det er så varmt, smiler guttene, som ferierer i Norge med familien.

Tropevarme

Sydentemperaturene som har truffet store deler av Sør-Norge kommer ikke til å gi seg med det første:

– Det er varmt allerede nå, og det kommer til å fortsette de neste dagene. Det er høyst sannsynlig at det vil bli registrert tropevarme, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Tropevarme er når temperaturene kryper over 30 på gradestokken. Hittil i år er det registrert elleve tropedager i Norge.

LES OGSÅ: Slik blir været der du bor

Det er Sørlandet, Telemark og Østlandet som fram til torsdag får bade i sol og høye temperaturer. Finværet fortsetter gjennom helgen, selv om temperaturene synker fra og med fredag, ifølge statsmeteorologen.

Varmest i sør

Mandag var det Byglandsfjord på Sørlandet som fikk høyest temperatur, med 32,1 grader.

VISSTE DU? Dette gjør solen med kroppen din

Tirsdag ettermiddag hadde Sigdal i Buskerud 28,2 grader, noe som ifølge meteorologen er det varmeste som er målt så langt i dag.

– Det er nok i disse områdene det vil bli varmest i dag, altså rundt Nedre Buskerud og til dels Vestfold, sier statsmeteorologen, som spår temperaturer over 30 grader flere steder i landet.

Oslo-området vil få temperaturer på rett under 30 grader tirsdag, ifølge meteorologen.

Storm i nord

Og mens store deler av landet opplever sydentemperaturer, forbereder Nord-Norge seg på storm.

– Det er store kontraster i dag, med tropedag i sør til ordentlig storm langs kysten i nord, sier statsmeteorologen.

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om kraftig vind. Dette gjelder fra Lofoten og nordover til Troms, og etter hvert også Finnmark.

– Vinden øker på ved Vestfjorden i Nordland, og vil utover ettermiddagen flytte seg innover mot Troms. Utover natten vil det flytte seg til Vest-Finnmark, sier statsmeteorologen.

Han oppfordrer nordlendingene til å tjore fast løse gjenstander og unngå turer med småbåter.

– Gjenstander som har mye vindfang og som ikke er tjoret fast, vil blåse av gårde. Det egner seg heller ikke å være ute i småbåt i dette været, og vær forsiktig om du skal ut på fjelltur, sier statsmeteorologen, som samtidig melder om at vinden vil minke i løpet av natten.

På Gisundbrua i Finnsnes veltet en tilhenger lastet med kanoer. En av kanoene løsnet fra tilhengeren og traff en motgående bil.

– En kano løsnet fra tilhengeren og traff en annen bil. Det blåser fortsatt kraftig så vi får ikke berget hengeren med kanoene før vinden løyer, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Steinar Gudmundsen til VG.

I Honningsvåg slet et cruiseskipet Mein Schiff 3 seg løs fra fortøyningen på kaia i og forårsaket store skader på både kaia og selve skipet.

Hurtigruten var ikke på kaia når det skjedde.

Politiet i Finnmark fikk melding om hendelsen klokken 20.28 tirsdag kveld. Operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt forteller at de fleste av turistene om bord på båten hadde kommet seg på land da ulykken skjedde.

– Det er ikke meldt om noen personskader og det jobbes nå for å fortøye skipet, sier Pettersen til VG.

Lokale forskjeller

På Vestlandet meldes det om svært varierende vær tirsdag.

– Det er veldig store forskjeller over korte avstander. Man kan fort ha 25 grader og sol ett sted, mens det er 15 grader og skyer et annet sted i nærheten, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– Det er veldig avhengig av vindretningene, og stort sett fint i indre strøk, påpeker han.

Midt-Norge får for det meste pent vær tirsdag, mens det langs kysten blir varierende. Der er det heller ikke like varmt som i Sør-Norge.

– De fleste stedene vil det bli i underkant av 20 grader, men noen vil også få mer enn dette, avslutter statsmeteorologen.

Nytt «vifterush»

Den trykkende sommervarmen har ført til at salget av vifter har gått rett til topps flere steder i landet.

– Vi har definitivt merket at varmen er tilbake, sier Arnstein Værdal, salgssjef for småvarer i Elkjøp.

Mandag formiddag sto det viftekunder i kø flere steder da elektrovarekjeden åpnet dørene. Hittil i år har de hatt en salgsøkning på 450 prosent for vifter og 400 prosent for aircondition, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er primært på Østlandet folk går mann av huse. Lenger nord er det enn så lenge mer etterspørsel etter utendørs varmeprodukter og varmeovner, sier salgssjefen og viser til at Nord-Norge har fått en kjøligere start på sommeren enn hva Sør-Norge har.

– Vi har fylt opp både lager og hyller etter forrige vifterush i mai, og etterspørselen er tilbake på samme nivå.

Hittil i år har elektrovarekjeden solgt mer enn 16.000 vifter.

– Det har generelt vært en het sommer for oss på dette området så langt. Vi satte rekord på avdelingen for småvarer i mai, med den største omsetningen i Elkjøp-historien for én måned, sier han.