Beskyldes for skitne triks etter å spredd abort-argument på intern Unge Høyre-side

Rett før det skulle stemmes over et omstridt abortforslag, brukte Unge Høyre-ledelsen en intern Facebook-gruppe for å spre Unge Høyre-leder Sandra Bruflots argumenter mot forslaget.

Kun kort tid etterpå vant Unge Høyre -ledelsen saken med kun få stemmers overvekt.

Måten det ble gjort på, får andre nestleder i Sør-Trøndelag Unge Høyre, Knut Jørgen Kirkeberg, til å reagere.

Bruflots argument ble spredt i Facebook-gruppen, gjennom denne saken i VG.

– Både Sandra og jeg vet at utfallet kunne ha blitt helt annerledes om hun ikke hadde vært på forsiden av VG. Så vi synes det var en smule skittent, sier Kirkeberg til VG.

I et innlegg i Aftenposten, publisert 7. juni, argumenterte han mot såkalt fosterreduksjon; at en kvinne skal kunne abortere bort ett foster dersom hun er gravid med flerlinger.

Kirkeberg leverte før helgens landsmøte et forslag om å endre dagens abortlov slik at fosterreduksjon ikke lenger skal være lov.

Unge Høyres sentralstyre og leder Sandra Bruflot er sterkt imot denne endringen i abortloven.

Også Høyres leder og statsminister, Erna Solberg, har uttalt seg mot en slik endring i abortloven .

Rett før landsmøtet gikk Bruflot ut i en sak i VG og advarte mot å forby fosterreduksjon.

Saken lå på linje to på VGs forside fra klokken åtte lørdag morgen, og ble liggende på forsiden utover formiddagen.

Kort tid før delegatene på Unge Høyres landsmøte lørdag formiddag skulle votere over saken, la sentralstyremedlem Syver Hanken VG-saken med Bruflots argumenter, ut på den interne Facebook-siden «Aktiv i Unge Høyre».

Den lukkede gruppen er for personer som har verv i Unge Høyre, og har drøyt tusen medlemmer.

– Om man vil vinne saken, så var det det riktige tidspunktet. Og jeg la den ut fordi jeg hadde lyst til å vinne. Jeg og Sandra var veldig opptatt av saken, sier Hanken til VG.

Kirkeberg beskriver publiseringen på den lukkede siden som et «skittent trekk».

– Sentralstyret arbeidet for at flest mulig i salen skulle lese saken. I praksis er alle på landsmøtet medlem i denne Facebook-gruppen, sier han.

– Er det ikke partilederens privilegium å argumentere for sin sak?

– Absolutt. Men tidspunktet for at hun gjorde det, og satt i sammenheng med at hun ikke holdt innlegg i salen, gjør dette spesielt. Det hadde vært mer ærlig av henne å holde et innlegg i salen.

Kirkeberg mener Unge Høyre-ledelsen gjorde dette i frykt for at de kom til å tape.

– Det var veldig tydelig at det kom til å bli jevnt, og fra vår side var det tydelig at sentralstyret var redde for å tape saken, sier Kirkeberg.

– Hvordan da?

– Det påvirker delegatene når et sentralstyremedlem deler en sak om hva Sandra mener midt i stridens kjerne. Det er aldri gjort før, og mange reagerte, sier han.

Da et av medlemmene påpekte dette i gruppen, rykket et annet sentralstyremedlem i Unge Høyre, Jacob Mæhle, ut og forsvarte Bruflots utspill i VG.

Mæhle svarte da at «Det er vel alles mulighet og rett i forkant av et landsmøte? Akkurat som Dax18-debattene som har vært og de tonnevis av medieoppslagene andre har hatt?»

18. juni debatterte to Unge Høyre-representanter mot hverandre i spørsmålet om fosterreduksjon.

– Jacob Mæhle kommenterte at vi også har vært i media, og det er et fair poeng. Men vi har ikke postet noe av dette i Unge Høyres gruppe, sier Kirkeberg.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier Kirkeberg og hans meningsfeller har hatt lang tid på å spre sitt syn mot fosterreduksjon.

– Mange hadde fått med seg deres argumenter, og brukte dem i debattene før landsmøtet. Jeg kunne gått ut mot deres syn flere uker før, men jeg opptatt av å ikke ødelegge for debatten, sier Bruflot til VG.

Hun mener saken var så prinsipielt viktig at hun til slutt måtte gå ut med sitt syn.

– Jeg tenker at jeg ikke skal blande meg inn i mange saker, men som jeg sa til VG, så velger jeg denne. Dette er en prinsipiell sak, og den hadde vært vanskelig for meg å argumentere for som leder. Det synes jeg er greit at landsmøtet vet, sier Bruflot.

Hun ønsker ikke å kommentere det som publiseres på det hun omtaler som en «intern Unge Høyre-gruppe på Facebook».

Men:

– Dersom du vil ha flertall for en sak på landsmøtet, mener jeg det er greit å gå på talerstolen, det er greit å stå bak presseoppslag, det er greit å dele saker på Facebook, og det er greit å forsøke å overtale andre. Vi har stor takhøyde i Unge Høyre, og den takhøyden må også gjelde for meg, sier hun.

Hanken sier det er vanlig å dele saker i den interne Facebook-gruppen.

– Klarerte du med Bruflot før du la ut saken i gruppen?

– Det husker jeg ikke. Vi diskuterer ting hele tiden. Det husker jeg ikke om vi diskuterte, sier Hanken.

Kirkeberg understreker at han ikke er kritisk til Bruflot som leder.

Bruflot ble valgt som ny Unge Høyre-leder på dette landsmøtet.