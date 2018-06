Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik (t.v.) og Kjersti Stenseng under Arbeiderpartiets halvårlige pressekonferanse. Her presenterte Ap en liste med hva de har fått til i opposisjon og hva de ikke har fått til det siste halve året. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Jonas Gahr Støre: Ap skal samle seg om innvandring

Publisert: 19.06.18 11:42

Ap-leder Jonas Gahr Støre oppsummerer halvåret med å si at partiet har fått til mye, og at de jobber med å fornye seg på flere områder - blant annet innvandring.

Partiet mener de på flere områder har sørget for en mer rettferdig politikk som ivaretar arbeidstakere og sikrer små forskjeller og sterke fellesskap.

Partileder Jonas Gahr Støre trekker samtidig frem at Ap er i ferd med å fornye seg på en rekke områder, blant annet innvandring. Der har Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani ledet et utvalg som i det stille har jobbet med å fornye partiets innvandringspolitikk i et halvt år, og skal konkludere i oktober.

– Det kommer til å bli en kontinuitet i arbeiderpartiet på dette området, sier Støre etter spørsmål fra VG om utvalget etter pressekonferansen.

Arbeiderpartiet har lenge vært revet mellom oppmykning og strenghet i innvandringspolitikken.

– Jeg tror velgere ønsker å se et tydelig Arbeiderparti på dette området, uten påstander om at nå likner vi på det ene partiet eller det andre partiet, sier Støre.

Delt om innvandring

I Oslo har fylkeslaget spilt inn forslag om en rausere behandling, særlig av barn og mindreårige, til migrasjonsutvalgets arbeid, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap til NTB. På spørsmål om dette svarer Støre:

– Jeg synes innholdet er spennende. Jeg tror ikke det overrasker mange å si at vi skal være humane innvandringspolitikken, sier han.

Selv har han tidligere sagt at Aps innvandringspolitikk skal være streng. I partiprogrammet er det stadfestet at politikken skal være «streng, rettferdig og human».

– Jeg synes det å si streng betyr at det skal være rettferdig i tråd med et regelverket. Jeg har også respekt for at det også er noen som vil vektlegge andre kvaliteter ved politikken, sier han og understreker at meningen med utvalget var debatt på området.

Nestleder Hadia Tajik svarer også på VGs spørsmål:

– Jeg tror det er sunt og godt for Ap at vi har grundige diskusjoner av et tema som mange er opptatte av, og som og er et vanskelig spørsmål. I tillegg til å være humane og rettferdige at vi også sikrer kontroll på grensen i Norge og at vi har en regulert innvandring.

Ti gjennomslag

Samtidig er det en rekke saker der partiet har endt i mindretall, kunne Støre konstatere sammen med nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Partiet presenterte ti punkter der de, sammen med øvrige opposisjonspartier, har fått gjennomslag i Stortinget høsten 2017 og våren 2018, og ti punkter der de ikke har fått flertall.

Ap har blant annet fått flertall for flere saker de mener fører til et tryggere arbeidsliv ved at Stortinget blant annet har vedtatt en kraftig innstramming i muligheten til å leie inn arbeidskraft. Partiet mener også de har fått flere i arbeid og sikret at norske arbeidsplasser beholder norske vilkår. Her blir særlig Color Line-saken trukket fram.

Ap er også fornøyd med å ha bidratt til å hindre at regjeringen stoppet tilskuddet til rehabilitering av eldre sykehjem og med å ha bidratt til å øke fedrekvoten til 14 uker.

På listen over saker partiet har fremmet, men ikke fått flertall for, er blant annet forslaget om en tiltakspakke mot arbeidskriminalitet, en aktivitetsreform rettet mot unge uføre, rett til pensjonsopptjening fra første krone, styrking av Forsvaret, og avvikle fritt behandlingsvalg og heller styrke fritt sykehusvalg.

Også i klimapolitikken konstaterer Ap at de ikke har fått gjennomslag for en mer offensiv politikk for å få ned utslippene.