Det tok mellom 15 og 20 minutter før den femte bilen kom og stoppet for å hjelpe Zacharias Grønnevold (16). Foto: Odin Jæger

Zacharias (16) mistet kontroll på lettmotorsykkelen - fire biler kjørte rett forbi

Publisert: 17.07.18 07:24 Oppdatert: 17.07.18 08:17

INNENRIKS 2018-07-17T05:24:13Z

Zacharias Grønnevold ble liggende i veikanten med store smerter, mens fire biler kjørte forbi 16-åringen som hadde krasjet med lettmotorsykkelen sin.

Zacharias Grønnevold (16) var tidligere i juli på vei til jobb da han skled på grusen med lettmotorsykkelen sin slik at han mistet kontroll. 16-åringen ble kastet av sykkelen og ble liggende langs veien med et ødelagt bein.

– Jeg hylte og var i ekstreme smerter. Etter om lag tre minutter kom det endelig en bil. Jeg ble kjempeglad og tenkte at nå får jeg hjelp. Jeg vinket og ropte, men føreren av bilen sakket bare ned farten, ga meg et trist blikk og kjørte videre.

Etter noen minutter kom det nok en bil, men heller ikke denne stoppet. Dette gjentok seg to ganger til.

– Jeg tenkte «hva har jeg gjort for ikke å fortjene å få hjelp»? Når man ligger langs en landevei og vinker etter biler og de bare kjører forbi, da mister du troen på at hjelpen kommer, forteller Grønnevold.

Lovpålagt å stoppe

Ifølge veitrafikkloven paragraf 12, er man pliktig til å stoppe og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade. Dette er en plikt også de som er i nærheten eller som kommer til stede har, men 16-åringen måtte vente rundt et kvarter før noen stoppet.

Politiinspektør i seksjon for påtale i Vestfold, Ole Bjørn Sakrisvold, sier til VG at man i utgangspunktet kan bli bøtelagt for ikke å stoppe når man kommer til en ulykke. Unntaket er hvis det er mange som allerede har stoppet.

– Er man innblandet i en ulykke er det en strengere plikt, men alle trafikanter har i utgangspunktet plikt til å hjelpe, forteller Sakrisvold.

Politiinspektøren forteller at det er etikken og moralen i det å stanse og hjelpe som er det viktigste, mer enn straffetrusselen.

– Hjelpeplikten er viktig i forhold til seg selv og andre, hvis du har vært i en ulykke. Du har for eksempel kjørt inn i et tre og er skadet, hadde ikke du satt pris på om noen hadde stoppet og hjulpet deg? Enten om de har kompetanse til å hjelpe selv, eller om de kan tilkalle andre med kompetanse.

Grønnevold sier han ikke klarer å forstå hvorfor folk bare kjørte forbi.

– Først ble jeg skuffet over meg selv, for kanskje jeg ikke vinket tydelig nok, eller kanskje de ikke så meg. Men sykkelen lå fem eller seks meter bak meg og jeg lå ut i veibanen, jeg vinket som en gal og hylte av smerte. Det er ikke sjanse i havet at de ikke så meg.

– Ikke tenk på at dere er redde

Til slutt kom det en femte bil. 16-åringen forteller at han ikke orket å vinke etter bilen. Følelsen av at ingen ville hjelpe hadde tatt overhånd og han forteller at han følte at alt håp var ute.

Men denne gangen bråbremset bilen.

– En mann løp ut av bilen og spurte hvordan det gikk. Han fikk båret meg inn i bilen og kjørte meg til legevakten. Han var sammen med meg på legevakten helt til jeg ble trillet avgårde med rullestol. Jeg vet det høres dramatisk ut, men for meg er han en helt. Jeg var så glad.

På legekontoret ble det bestemt at han måtte fraktes videre til Tønsberg sykehus, hvor han ble operert. Foten hadde satt seg fast mellom bremsen og fotstøtten på lettmotorsykkelen da han falt over ende. Flere bein i foten ble knust i fallet.

Han forteller at han ser på seg selv som heldig som kom unna ulykken med kun disse skadene, selv om han beskriver det som «den verste smerten han noensinne har følt».

– Jeg har lyst til å si til alle bilister som kjører forbi et åsted og ser noen som har krasjet med bil eller med motorsykkel: Ikke tenk på at dere er nervøse eller redde. For det kan stå mellom liv og død og vet dere ikke før dere har stoppet.