«Mirakelpredikant» Tom Roger Edvardsen: Skal legge ned teletorg-tjenesten

Publisert: 20.06.18 21:45

Tom Roger Edvardsen sier han vil legge ned teletorg-tjenesten, der VG har dokumentert at han har solgt «Guds helbredelse» over telefon til 14 kroner i minuttet.

Det skriver Edvardsen i en mail til VG, der han kritiserer VGs dekning av hans virksomhet.

«Vår organisasjon har valgt å avslutte bruken av telefoni knyttet til teletorgtjenesten med virkning fra 1. august 2018», skriver han.

Det var lørdag at VG, etter 16 skjulte telefonopptak, kunne avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. VG dokumenterte hvordan predikantene selger «Guds helbredelse» over telefon til 14 kroner i minuttet.

– Det er fint at han legger ned teletorgtjenesten. Med lovens grensedragning mot alminnelig forbønn og religiøs virksomhet, er det viktig moment om det er en betalingsvirksomhet eller ikke. Teletorgtjenester med formål om å helbrede sykdommer rammes av lov om alternativ behandling, uansett hva det kalles, sier jurist og tidligere kontorsjef i Helsedirektoratet, Anne Kjersti Befring.

I mailen til VG understreker Edvardsen at det ikke er han som helbreder, men Gud: «Vi har aldri behandlet noen, men etter deres eget ønske så ber vi for dem som ønsker det, så må vi legge den videre utviklingen i Guds hender».

– Liten betydning

Edvardsen skriver i mailen til VG at det er beklagelig at VG ikke skriver at det står i misjonens blad «Helbredet» at leserne kan ringe et nummer som ikke koster penger:

«Det er åtte og et halvt år siden vi sluttet med teletorgtjeneste på vår forbønnstelefon (...) Teletorg har liten betydning for

oss. Vi har kun hatt dette som et kontaktpunkt for de som ikke kjenner vårt arbeid.»

Slik er forbønns- og andaktstelefonen annonsert på misjonens nettssider, som teletorg til 14 kroner i minuttet:

Edvardsen hevder i mailen til VG om teletorg-tjenesten at: «Vi fikk en oversikt fra teletorgleverandøren vår i går som viser at i 2017 så var inntektene våre på de to 820 numrene på kun kr. 16.908,- eks. mva».

VG har 16 telefonopptak av samtaler som to kvinner med uhelbredelig sykdom har hatt med de to mirakelpredikantene. Den første samtalen kreftsyke Cecilie Løvaas hadde med Edvardsen, varte i 36 minutter og kostet 565.75 kr. Dette viser fakturaen fra mobilselskapet.

Driver «mirakelhotellet»

Edvardsen eier Stølsdokken Hotell, som omtales som «mirakelhotellet» på selskapets nettsider. «Du som leser i bladet om alle underne, miraklene og helbredelsene burde snarest tenke på å investere i egen helse ved å komme til dette stedet», skriver han om hotellets helbredelsekonferanse i bladet «Helbredet».

Til VG skriver Edvardsen at han har blitt sitert i feil angående prisen for en weekend på helbredelses-hotellet, på 4800 kr.:

«Sannheten er at i våre omsorgskonferanser så er prisen pr. pers. i dobbeltrom for 4 dager kr. 4200.- inkludert helpensjon», skriver han.

Prisen er annonsert slik på nettet:

I dette opptaket snakker han om prisen:

«Så er det slik at de som kommer her på våre omsorgsdager kan jo for eksempel ligge på andre hoteller, og det har vi foreslått, hvor folk sier at de tror det totalt sett blir billigere å ligge hos oss. Vi tar inn frivillige kollekt i møtene. Det kan jo folk gjøre som de vil med», skriver Edvardsen i mailen til VG.

VG har tatt kontakt ed Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, som skriver i en sms at Pedersen foreløpig ikke har vurdert å legge ned sin teletorg-tjeneste.

På vegne av Svein-Magne Pedersen har John Christian Elden også tidligere avvist at Pedersen bryter loven gjennom sin virksomhet.